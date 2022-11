No-call souligne les débuts de Chase Claypool à Chicago – Shaw Local

CHICAGO – Chase Claypool a eu sa chance.

En troisième et 10 près du milieu de terrain, le quart-arrière des Bears Justin Fields a cherché son receveur nouvellement acquis pour prolonger la conduite sur une passe profonde vers la ligne de touche gauche. Un retour en dépendait.

Le ballon est arrivé alors que Claypool faisait une tentative de rattrapage en rétropédalage. Le demi de coin des Dolphins, Keion Crossen, s’est faufilé derrière lui et a visiblement enroulé ses bras autour de la taille de Claypool. La sécurité Jevon Holland a rapidement suivi avec un tacle et la passe est tombée incomplète.

Claypool cherchait un drapeau immédiatement après, mais aucun n’est arrivé. Une pénalité dans cette situation aurait mis les Bears à portée de but, leur donnant au moins une chance de faire des prolongations. Après le match, Claypool a calmement parcouru son propre point de vue sur la pièce.

“Je suis entré et j’ai essayé d’empiler [defenders] à l’extérieur », a déclaré Claypool. « Justin a lancé une bonne balle pour me donner une chance. J’avais l’impression d’être un peu tiré en arrière; mais je dois quand même essayer de me battre et de l’obtenir parce que vous ne pouvez pas compter sur quelqu’un d’autre. [I’ve] dois compter sur moi-même.

Au quatrième essai, la passe de Fields à Equanimeous St. Brown est tombée incomplète pour un revirement sur les essais. Les Dolphins se sont agenouillés trois fois pour traire le chronomètre, assurant la victoire 35-32 à Soldier Field dimanche.

Claypool a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’explication des arbitres après le jeu. Il était concentré sur le retour au caucus.

“Mais, putain, nous aurions dû avoir cet appel”, a déclaré Claypool. «Nous avions encore un jeu à jouer, donc c’était tout ce qui comptait et parfois ces choses fonctionnent et parfois elles ne fonctionnent pas. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, mais je suis sûr que ce sera bientôt le cas.

Fields a ajouté que le jeu “était définitivement” une interférence de passe.

Les Bears ont échangé un choix de deuxième ronde aux Steelers de Pittsburgh contre Claypool plus tôt dans la semaine, quelques heures seulement avant la date limite des échanges de mardi. Il a terminé ses débuts avec les Bears avec deux attrapés pour 13 verges. Fields l’a visé six fois.

“C’était un tourbillon, c’est sûr”, a déclaré Claypool. « J’essayais de me rattraper. Tôt le matin, tard le soir, j’étudie le livre de jeu six, sept heures par jour en essayant d’obtenir toutes les informations. C’est une expérience cool d’avoir une équipe qui vous veut comme ça et d’être ravie que vous vous impliquiez.

Claypool est entré au troisième cliché offensif du match et a reçu une réception d’un mètre. Lors de leur deuxième entraînement, Claypool a laissé tomber une passe, mais Fields l’a à nouveau ciblé au prochain cliché, un achèvement pour 12 mètres.

“Je pense que c’est une bonne sensation, quand quelque chose ne va pas dans votre sens, puis ils reviennent vers vous et ensuite vous faites un jeu”, a déclaré Claypool. “Je pensais que je devais à l’équipe de le faire, mais je l’apprécie.”

Décisions difficiles : Le joueur de ligne vétéran Riley Reiff a mérité le départ sur le pro de deuxième année Larry Borom au tacle droit. Reiff a commencé à la place de Borom la semaine dernière lorsque Borom était sorti avec une commotion cérébrale, mais Borom a été blanchi cette semaine et a repris sa pleine participation à l’entraînement vendredi.

Reiff semble avoir simplement gagné la place de départ devant Borom, qui était un choix de cinquième ronde en 2021.

De plus, les Bears ont répertorié le receveur recrue Velus Jones Jr. comme inactif. Jones ne s’est pas habillé pour le match. Avec l’ajout de Claypool, les Bears étaient susceptibles de mettre à l’écart l’un de leurs receveurs. Avec Jones en difficulté dans les équipes spéciales, il est devenu l’homme étrange. Le receveur Dante Pettis a renvoyé des bottés de dégagement et le porteur de ballon Khalil Herbert a renvoyé des coups d’envoi.

“Il s’agissait d’équipes spéciales”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus à propos de Jones. “Nous avons regardé notre liste, nos équipes de couverture et nous avons pensé que nous avions besoin d’autres gars pour nos équipes de couverture.”

Sanborn commence : Le secondeur recrue non repêché Jack Sanborn a commencé le match au poste de secondeur. Le vétéran Nicholas Morrow s’est glissé dans la place de secondeur “Will” désormais vacante de Roquan Smith.

Sanborn, originaire du lac de Zurich, a réussi sept plaqués dans le match. C’était facilement le plus de représentants qu’il ait vus en défense. Eberflus a déclaré qu’il devrait regarder le film, mais il a été impressionné par les efforts de Sanborn pour arrêter la course.

“C’est un joueur instinctif et physique, et je pensais qu’il était autour du ballon dans le jeu de course à coup sûr”, a déclaré Eberflus.

Les Bears ont signé Sanborn, qui a joué au ballon universitaire au Wisconsin, immédiatement après avoir échappé au repêchage au printemps dernier.

“Ils ont une excellente attaque, très bien entraînés”, a déclaré Sanborn à propos de Miami. “En fin de compte, nous avons proposé des arrêts, mais nous en avions besoin de plus.”