“No Bears” est l’un des films les plus acclamés de l’année. Son directeur est derrière les barreaux pour avoir défié le régime iranien

Après avoir été arrêté pour avoir fait de la “propagande” anti-gouvernementale en 2010, le réalisateur iranien Jafar Panahi s’est vu interdire de faire des films pendant 20 ans. Depuis lors, il a réalisé cinq longs métrages largement acclamés.

Son dernier, Pas d’oursouvre vendredi dans certains cinémas canadiens et américains — alors que Panahi est en prison.

En juillet, Panahi s’est rendu au bureau du procureur de Téhéran pour s’enquérir de l’arrestation de Mohammad Rasoulof, un cinéaste détenu dans le cadre de la répression des manifestations par le gouvernement. Les deux hommes avaient déjà été arrêtés pour avoir critiqué le gouvernement dans leurs films et lors de manifestations.

Au bureau du procureur, Panahi lui-même a été arrêté et, pour une accusation vieille de dix ans, condamné à six ans de prison.

Pas d’ours est aujourd’hui l’un des films les plus acclamés de l’année. Le New York Times et l’Associated Press l’ont nommé l’un des 10 meilleurs films de l’année. Le critique de cinéma Justin Chang du Los Angeles Times a appelé Pas d’ours Le meilleur film de 2022.

Panahi détient son grand prix du jury pour “Hors-jeu” au Festival international du film de Berlin le 18 février 2006. Le régime iranien a depuis refusé d’autoriser Panahi à se rendre à des événements internationaux. (Sean Gallup/Getty Images)

Résister au régime iranien

Les films de Panahi, réalisés en Iran sans l’approbation du gouvernement, sont des exploits sournois de résistance artistique. Il joue son propre rôle dans des méta autoportraits qui captent clandestinement les rouages ​​de la société iranienne avec une humanité à la fois ludique et dévastatrice.

Panahi fait Ceci n’est pas un film dans son appartement. Taxi a été tourné presque entièrement à l’intérieur d’une voiture, avec un Panahi souriant jouant le rôle du conducteur et ramassant des passagers en cours de route.

Dans Pas d’ours, Panahi joue une version romancée de lui-même tout en réalisant un film dans une ville rurale le long de la frontière irano-turque, avec l’aide d’assistants. Leur remise de caméras et de cartes mémoire donne peut-être une fenêtre éclairante sur la façon dont Panahi a travaillé sous les restrictions gouvernementales.

Dans Pas d’ours, il subit une pression croissante de la part des autorités du village qui pensent qu’il a accidentellement capturé une image compromettante.

Mina Khosravani, à gauche, et Reza Heydari acceptent le prix spécial du jury pour “No Bears” au nom de Panahi lors de la cérémonie de clôture du Festival du film de Venise le 10 septembre. (Domenico Stinellis/Associated Press)

“Ce n’est pas facile de faire un film pour commencer, mais le faire secrètement est très difficile, surtout en Iran où un gouvernement totalitaire contrôle si étroitement le pays et espionne partout”, explique Jamsheed Akrami-Ghorveh, spécialiste du cinéma et documentariste iranien. .

“C’est vraiment un triomphe. Je ne peux le comparer à aucun autre cinéaste.”

Film sorti au milieu des protestations

Pas d’ours débarque à un moment où la communauté cinématographique iranienne est de plus en plus prise au piège d’une dure répression gouvernementale.

Une semaine après Pas d’ours présenté en première au Festival du film de Venise, alors que Panahi était déjà derrière les barreaux, Mahsa Amini, 22 ans, est décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne. Sa mort a déclenché trois mois de manifestations dirigées par des femmes, toujours en cours, qui ont secoué la théocratie iranienne.

Plus de 500 manifestants ont été tués dans la répression depuis le 17 septembre, selon le groupe Human Rights Activists in Iran. Plus de 18 200 personnes ont été arrêtées.

Samedi, l’éminente actrice iranienne Taraneh Alidoosti, star du film oscarisé d’Asghar Farhadi Le vendeura été arrêté après avoir publié un message Instagram exprimant sa solidarité avec un homme récemment exécuté pour des crimes qui auraient été commis lors des manifestations.

Dans le tollé qui a suivi l’arrestation d’Alidoosti, Farhadi, le directeur de Une séparation et Un héro – a appelé à la libération d’Alidoosti “aux côtés de celle de mes autres cinéastes Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof et de tous les autres prisonniers moins connus dont le seul crime est la tentative d’une vie meilleure”.

“Si montrer un tel soutien est un crime, alors des dizaines de millions de personnes sur cette terre sont des criminels”, a écrit Farhadi sur Instagram.

Poussée des Oscars

L’absence de Panahi a été vivement ressentie sur les meilleures scènes de cinéma du monde. A Venise, où Pas d’ours a reçu un prix spécial du jury, une sortie sur le tapis rouge a été organisée lors de la première du film. Le directeur du festival Alberto Barbera et la présidente du jury Julianne Moore faisaient partie de la foule qui protestait silencieusement contre l’emprisonnement de Panahi et d’autres cinéastes.

Pas d’ours testera également à nouveau une politique des Oscars longtemps critiquée. Les soumissions pour la catégorie du meilleur film international des Oscars sont faites uniquement par le gouvernement d’un pays. Les critiques ont déclaré que cela permet aux régimes faisant autorité de dicter quels films concourent pour le prix recherché.

Les distributeurs d’art et d’essai Sideshow et Janus Films, qui ont aidé à diriger le drame japonais de Ryusuke Hamaguchi Conduire ma voiture à quatre nominations aux Oscars il y a un an, acquis Pas d’ours avec l’espoir que son mérite et la cause de Panahi éclipseraient cette restriction.

L’actrice Julianne Moore participe à une manifestation contre l’arrestation de Panahi sur le tapis rouge “No Bears” au Festival du film de Venise le 9 septembre. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

“Il se met en danger à chaque fois qu’il fait quelque chose comme ça”, déclare Jonathan Sehring, fondateur de Sideshow et cadre vétéran du cinéma indépendant. “Quand vous avez des régimes qui ne laissent même pas un cinéaste faire un film et malgré cela, c’est inspirant.”

“Nous savions que ce ne serait pas la soumission iranienne, évidemment”, ajoute Sehring. “Mais nous voulions positionner Jafar en tant que meilleur réalisateur potentiel, meilleur scénario, un certain nombre de catégories différentes. Et nous pensons également que le film peut fonctionner en salle.”

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a refusé de commenter d’éventuelles réformes de la catégorie des films internationaux.

‘No Bears’ s’ouvre à Toronto et à Vancouver vendredi.