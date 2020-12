PULLMAN, Washington: Nyara Sabally a récolté 19 points et 14 rebonds, et le numéro 8 de l’Oregon s’est accroché pour battre l’État de Washington 69-65 lundi pour prolonger la plus longue séquence de victoires du pays à 26 matchs, datant de la saison dernière.

Erin Boley a marqué 18 points et a réussi ses cinq tentatives de 3 points pour l’Oregon (7-0, 5-0 Pac-12), qui a la plus longue séquence de victoires de l’histoire du programme.

C’était vraiment bien pour nous de jouer une très bonne équipe comme l’État de Washington, a déclaré Boley. C’était le meilleur match que nous aurions pu avoir avant la pause (de Noël). Cela nous aidera à nous améliorer à notre retour.

Charlisse Leger-Walker a marqué 20 points pour l’État de Washington (3-1, 2-1), qui est intervenu après sa première victoire sur un adversaire classé depuis la saison 2016-17. Les Cougars ont battu alors-Non. 21 Oregon State 61-55 samedi. Cette défaite a exclu les Beavers du scrutin pour la première fois en quatre saisons.

L’État de Washington, choisi pour terminer dernier du Pac-12, a mené une bonne partie de ce match.

Je suis fier de la force avec laquelle nous avons concouru, a déclaré l’entraîneur des Cougars Kamie Ethridge. Je suis déçu de ne pas pouvoir y arriver.

Je pense que nous nous montrons ne pas être une équipe par hasard. Nous sommes solides dans de nombreux domaines, a-t-elle déclaré.

Johanna Teder a frappé un 3 points à quelques secondes de la fin pour porter les Cougars à une avance de 37-32 à la mi-temps.

L’Oregon, qui traînait à la mi-temps pour la première fois cette saison, a été blessé par 11 revirements en première mi-temps, contre quatre pour les Cougars. Cependant, les Ducks se sont installés et n’ont eu que cinq revirements en seconde période.

Deux paniers de Bella Murekatete ont porté l’État de Washington 41-32 au début du troisième quart, mais les Ducks sont revenus. Jaz Shelley a frappé un 3 points pour mettre l’Oregon 49-48. Mais Jessica Clarke a fait un panier tardif pour porter les Cougars à une avance de 50-49 à la fin du troisième.

Shelleys 3 points avec un peu plus d’une minute à jouer dans le match a mis l’Oregon devant 63-62. Après un chiffre d’affaires WSU, Boley a suivi avec un 3 points pour donner à l’Oregon les points gagnants et une avance de 66-62 avec 33 secondes à jouer.

Krystal Leger-Walker a frappé un 3 points pour réduire l’avance des Oregons à 66-65 avec 23 secondes à jouer. Boley a réussi l’un des deux lancers francs à 21 secondes de la fin pour donner à l’Oregon une avance de 67-65.

L’État de Washington a couru la plupart du temps hors du chronomètre et Ula Motuga a raté un tir du coin pour mettre fin à la menace.

Boley, une senior, a déclaré qu’elle essayait d’être un meilleur leader pour sa jeune équipe.

Toutes les nouvelles personnes que nous avons ont fait un très bon travail en travaillant ensemble, a-t-elle déclaré.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Après avoir chuté d’une place dans le Top 25 AP lundi, les Ducks invaincus pourraient grimper.

BON TIR

L’Oregon a tiré 47% pour le match, dont 11 sur 18 (61%) à 3 points. L’État de Washington n’a tiré que 39% et a obtenu 8 pour 24 (33%) à longue distance.

D’AVANT EN ARRIÈRE

Le jeu comportait 10 changements de plomb et quatre liens.

GRANDE IMAGE

Oregon: Les Ducks prouvent qu’ils sont toujours difficiles après avoir perdu trois choix de première ronde contre la WNBA la saison dernière. L’Oregon tire 49% depuis le terrain et 37% derrière l’arc. Défensivement, les Ducks n’accordent que 51 points par match. L’Oregon mène la série de tous les temps 70-19 et n’a pas perdu dans Pullman depuis 2014.

État de Washington: Les Cougars ont accordé seulement 54 points par match. L’État de Washington en a perdu six de suite face aux Ducks, mais avait l’air impressionnant cette fois.

SUIVANT

Oregon: accueille le sud de la Californie le 1er janvier.

État de Washington: accueille mardi l’est de Washington.

