No. 7 Eddie Jackson – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous libérerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N ° 7 Eddie Jackson

Position: Sécurité

Expérience NFL : Septième saison

Classement de l’année dernière : Numéro 4

Regarder en arrière: À la mi-saison l’an dernier, les Bears ont éliminé presque tous les vétérans de la défense. Tous sauf pour la sécurité Eddie Jackson. Khalil Mack, Akiem Hicks, Danny Trevathan, Roquan Smith, Robert Quinn – tous étaient partis. Presque par défaut, Jackson s’est imposé comme le leader de la défense. Mais la vérité était que Jackson était prêt à prendre ce relais bien avant que le directeur général Ryan Poles ne nettoie la maison. Jackson s’est retrouvé entouré de jeunes talents émergents et savait que quelqu’un du côté défensif devait être la présence directrice.

Pendant ce temps, le schéma défensif 4-3 de Matt Eberflus s’est avéré être exactement ce dont Jackson avait besoin. Les Bears l’ont mis en position de faire des jeux en faisant ce qu’il fait le mieux – jouer au centre du terrain. Sécurité recrue La polyvalence de Jaquan Brisker a rendu cela possible. Au cours des 12 premiers matchs, Jackson a réussi quatre interceptions, deux échappés forcés et 80 plaqués combinés. Malheureusement, une blessure au pied lors de la semaine 12 a mis fin à sa saison plus tôt.

Avoir hâte de: Jackson est revenu pour les OTA ce printemps et devrait être opérationnel dès le début du camp d’entraînement. Lui et Brisker semblent être un duo solide en matière de sécurité, mais le défi sera de les garder tous les deux en bonne santé. Jackson a été durable au cours de sa carrière avant la blessure de la saison dernière.

Avec une infusion de talent au secondeur devant les sécurités – les vétérans Tremaine Edmunds et TJ Edwards – les sécurités n’auront pas à se soucier de combler les lacunes au milieu. Avant sa blessure, Jackson avait dirigé la NFC lors du vote du Pro Bowl à la sécurité gratuite. S’il peut rester en bonne santé, l’objectif devrait être de jouer à un niveau aussi élevé qu’il l’a fait la saison dernière. Jackson devrait chercher à faire des jeux sur le football, comme il l’a fait l’année dernière avec six plats à emporter créés.

Peut-être plus important encore, les Bears auront toujours besoin de son leadership. Même avec des vétérans entrant via une agence libre, cela reste une jeune liste. Jackson n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pense. La défense a besoin de lui pour continuer à parler.

