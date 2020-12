TUCSON, Arizona: Trinity Baptiste a récolté 18 points et 11 rebonds, Aari McDonald a ajouté 17 points et la 7e Arizona a retenu la 9e UCLA 68-65 vendredi soir dans le match d’ouverture du Pac-12 pour les deux équipes.

Les Bruins se sont ralliés après que l’Arizona ait terminé huit, tirant à 67-65 sur le 3-pointeur de Charisma Osbornes avec 12 secondes à faire. Arizonas Cate Reese a effectué 1 des 2 lancers francs pour donner une dernière chance à l’UCLA, mais le 3-pointeur d’Osborne avec 5 secondes pour aller a frappé l’arrière de la jante.

Arizona (2-0) a travaillé tôt contre les Bruins physiques, tirant 6 des 25 à 3 points. Les Wildcats ont réussi avec une défense étouffante au troisième quart et quelques gros coups trop tard pour remporter la première rencontre avec les deux équipes dans le top 10 depuis 1998.

UCLA (1-1) a utilisé une course de 18-4 aux premier et deuxième quarts pour remonter de neuf, mais a raté 17 des 18 tirs au troisième quart lorsque l’Arizona a pris la tête. Osborne a mené UCLA par 15 points.

Les deux équipes sont entrées dans cette saison décalée par une pandémie avec des attentes élevées.

L’Arizona avait la position la plus élevée de tous les temps au 7e rang du sondage de pré-saison de l’Associated Press avec le retour de McDonald, un All-American de pré-saison, Reese et Sam Thomas

Les Wildcats ont commencé la saison avec une victoire de 16 points contre le nord de l’Arizona.

L’UCLA avait quatre joueurs de retour d’une équipe de 26 victoires la saison dernière, ouvrant au n ° 9 du Top 25 AP. Les Bruins ont écrasé Cal State Fullerton 98-59 dans leur match d’ouverture avant le match de dimanche contre Pepperdine a été reporté en raison de coronavirus préoccupations.

La défense a dominé au début de la confrontation avec le désert.

L’Arizona a raté ses trois essais à trois points et a joué la majeure partie du premier quart sans McDonald après avoir commis deux erreurs. UCLA a passé plus de six minutes sans panier avant de frapper quelques tirs tard dans le premier pour mener 14-12.

Les Bruins ont continué à tirer pendant que les Wildcats sonnaient, utilisant une première manche de 11-2 pour grimper de 25-14 au deuxième quart. L’Arizona a finalement commencé quelques tirs en retard, mais l’UCLA a fait 11 des 18 dans le quart pour mener 38-32.

Les Bruins sont redevenus froids au troisième quart, manquant 16 tirs consécutifs au cours d’une sécheresse sans but de près de 6 1/2 minutes. L’Arizona en a profité et a lancé une course de 9-0 pour remonter 48-42.

UCLA a recommencé à frapper des tirs au quatrième quart, frappant 6 sur 8 pour tirer 58-56 à trois minutes de la fin. McDonald a suivi avec un recul et Baptiste a frappé un pointeur à 3 points pour ramener l’avance à huit.

LE TAKEAWAY

L’UCLA s’est ralliée après un troisième quart-temps sans espoir, mais n’a pas pu revenir pour manquer une chance de remporter une victoire dans le top 10 sur la route.

Baptiste a parfois dominé, McDonald a pris vie en seconde période et l’Arizona a résisté au rallye tardif de l’UCLA pour une grande victoire inspirante.

SUIVANTE

UCLA: dimanche dans l’état d’Arizona.

Arizona: accueille les dimanches en Californie du Sud.

___

