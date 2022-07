No 6 Cole Kmet – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2022.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Par exemple, Justin Fields n’est peut-être pas le meilleur joueur des Bears en 2022 (ou peut-être qu’il le sera), mais il est certainement parmi les plus importants.

N ° 6 Cole Kmet

Position: Fin serrée

Expérience NFL : Troisième saison

Classement de l’année dernière : N° 12

Regarder en arrière: À sa deuxième saison dans la NFL, l’ailier serré Cole Kmet a franchi le pas nécessaire pour jouer un rôle plus important au sein de l’offensive. Kmet a joué 83% des clichés offensifs des Bears, bien plus que tout autre bout serré de la liste. Après ce qui était un démarrage lent attendu en tant que recrue en 2020, Kmet est devenu l’option n ° 1 claire au poste en 2021. Il a totalisé 60 réceptions pour 612 verges et a développé une solide chimie avec le quart-arrière recrue Justin Fields.

L’inconvénient était que Kmet n’a presque jamais touché le ballon dans la zone rouge. Il n’a vu que 12 cibles de zone rouge et n’en a attrapé que cinq. Il n’a pas marqué un seul touché de toute la saison. Pour que Kmet devienne un bout serré d’élite, il doit être un facteur près de la zone des buts. Les meilleurs bouts serrés sont des cauchemars de décalage dans la zone rouge.

Avoir hâte de: Un nouveau plan offensif sous la direction du coordinateur offensif Luke Getsy devrait faire des merveilles pour Kmet. Si les Bears deviennent un peu plus lourds, ce qui est prévu, cela ouvrira des opportunités dans le jeu de passes play-action. Les bouts serrés semblent prospérer dans l’attaque de style Kyle Shanahan. George Kittle est un monstre à San Francisco. Robert Tonyan de Green Bay a émergé avec une saison de 11 touchés en 2020 (avant de déchirer son ACL l’année dernière). Une autre année avec Fields pourrait faire toute la différence pour Kmet. Il a rejoint Fields et Darnell Mooney pour des entraînements à Atlanta pendant l’intersaison.

Si Kmet devait dépasser 800 verges sur réception, cela le placerait parmi les six ou sept meilleurs bouts serrés de la ligue. Il a passé son intersaison à améliorer ses mains et à améliorer son jeu de blocage, où il sera une pièce clé du puzzle. Si l’offensive Bears 2022 doit réussir, Kmet doit être fortement impliqué dans les deux aspects.

Au cas où vous l’auriez manqué : les épisodes précédents du top 25