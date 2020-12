TUCSON, Arizona: Aari McDonald a récolté 22 points et fait cinq 3 points et le n ° 6 Arizona a rapidement transformé son match de rivalité contre Arizona State en une déroute lors d’une victoire de 65-37 jeudi soir.

Les Wildcats (4-0, 3-0 Pac-12) ont dû remporter une victoire sur le sud de la Californie dimanche, mais ont pris le contrôle dès le départ contre Arizona State (4-2, 1-2).

L’Arizona a fermé les Sun Devils en première mi-temps pour mener par 16 et a séparé leur défense de zone avec des passes nettes pour remporter sa troisième consécutive de la série. Les Wildcats ont commencé le match de conférence 3-0 pour la première fois depuis 2003-04.

McDonald, un All-American de présaison de l’Associated Press, a tiré 5 pour 11 sur 3, avait sept rebonds et trois passes.

L’État de l’Arizona a lutté contre la défense de l’homme agressif de l’Arizonas sans aide, la dirigeante Iris Mbulito, qui s’est blessée à l’épaule gauche contre le numéro 11 de l’UCLA dimanche. Les Sun Devils ont tiré 27%, sont allés 3 sur 12 à partir de l’arc à 3 points et ont réalisé 23 revirements qui ont conduit à 24 points en Arizona.

Taya Hanson a mené l’Arizona State avec 14 points.

L’Arizona a atteint son meilleur classement au 6e rang de cette semaine dans le Top 25 AP après avoir battu l’UCLA et repoussé l’USC.

NON. 18 ÉTAT DE L’OHIO 104, MIAMI (OHIO) 65

COLUMBUS, Ohio: Dorka Juhasz a égalé son record de carrière avec 27 points et a réussi 15 rebonds dans la victoire éclatante de l’Ohio State.

Juhasz était 11e sur 16 sur le terrain et les Buckeyes (4-0) ont tiré 55,7%.

Jacy Sheldon et Braxtin Miller ont chacun marqué 13 points, Kateri Poole et Madison Greene en ont 12 chacune et Rebeka Mikulasikova en a ajouté 10.

Peyton Scott a marqué 22 points pour Miami (1-2).