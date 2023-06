No 25 Robert Tonyan – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous libérerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N ° 25 Robert Tonyan

Position: Fin serrée

Expérience NFL : Sixième saison

Classement de l’année dernière : N / A

Regarder en arrière: Robert Tonyan a déchiré son ACL huit matchs dans la saison 2021. Il sortait d’une année de carrière au cours de laquelle il a marqué 11 touchés en 2020, pour accompagner 52 attrapés et 586 verges sur réception. Ses 11 touchés de réception cette saison-là étaient à égalité au cinquième rang dans la NFL et à égalité avec Travis Kelce pour le plus parmi les bouts serrés. L’ailier rapproché des Packers de l’époque jouait au plus haut niveau de sa carrière avant la blessure.

Mais en 2022, Tonyan a rebondi et a établi un record de carrière avec 53 réceptions. Il a également totalisé 470 verges sur réception et deux touchés. Il a participé aux 17 matchs de la saison dernière, faisant trois départs. Sans Davante Adams, l’attaque de passe des Packers a pris du recul, mais Tonyan a fait de son mieux pour la faire avancer.

Tonyan est devenu agent libre après la saison. Il a choisi de signer un contrat d’un an de 2,65 millions de dollars avec les Bears en mars. Cela rapproche le natif de McHenry de chez lui. Être plus proche de ses amis et de sa famille était l’une des principales raisons pour lesquelles Tonyan a signé avec l’équipe pour laquelle il a grandi.

Avoir hâte de: Maintenant, Tonyan rejoint une liste des Bears qui compte déjà l’ailier rapproché Cole Kmet dans la formation de départ. Kmet a joué 93% des clichés offensifs des Bears, et cela ne semble pas susceptible de changer. Kmet sera toujours l’ailier serré n ° 1 dans cette infraction.

Les Bears, cependant, manquaient d’une option n ° 2 viable à la position. La saison dernière, Trevon Wesco a joué 17% des snaps, tandis que Ryan Griffin a joué 15% des snaps en position finale serrée. Griffin a capté un total de quatre passes pour 26 verges. Wesco était avant tout un bloqueur. Il a capté deux passes pour 26 verges.

Les Bears recherchent Tonyan pour être la menace de capture de passes en tant qu’ailier serré n ° 2 qu’ils n’avaient pas la saison dernière. Le fait d’avoir deux armes capables à la position devrait donner au coordinateur offensif Luke Getsy plus de flexibilité et plus d’opportunités d’utiliser des ensembles de deux bouts serrés. Cela pourrait être particulièrement précieux dans la zone rouge.

Tonyan n’est pas le même type d’ajout de haut niveau que le receveur DJ Moore, mais les Bears espèrent qu’il rendra cette infraction plus dangereuse de manière subtile.