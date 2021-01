EUGENE, Oregon: Chris Duarte a marqué 23 points et le 21e Oregon a battu Stanford 73-56 samedi soir pour sa huitième victoire consécutive.

Eugene Omoruyi a ajouté 15 points et LJ Figueroa a récolté 13 points et 12 rebonds. Eric Williams a marqué 12 pour les Ducks (8-1, 3-0 Pac-12).

Bryce Wills et Spencer Jones ont récolté 12 points chacun pour battre le Cardinal (5-3, 1-1), qui a perdu sa séquence de quatre victoires consécutives.

Stanford a pris une avance de 46-45 sur un panier de Wills avec 9:45 à jouer avant qu’Omoruyi et Aaron Estrada ne frappent consécutivement 3 points pour les Ducks.

Amauri Hardy a ajouté un 3 pour l’Oregon, et Omoruyi a fait l’un des siens pour mettre les Ducks devant 57-51 avec 6:21 à jouer. Duarte a ensuite marqué cinq points consécutifs pour mettre l’Oregon 62-53 avec 4:26 à faire.

Oregons 28 victoires consécutives à domicile sont le deuxième plus grand nombre de l’histoire de l’école et à égalité pour la deuxième plus longue séquence active de la NCAA. L’entraîneur des Ducks Dana Altman a remporté sa 677e victoire pour égaler l’ancien entraîneur de Stanford et de Californie Mike Montgomery pour la 23e place de l’histoire de la Division I.

L’Oregon était sans meneur de première année Jalen Terry pour le deuxième match consécutif en raison de COVID-19[feminine protocoles.

Le gardien principal de Stanford, Daejon Davis, qui totalise en moyenne 13,8 points, 4,2 rebonds et 3,8 passes décisives par match, a raté sa deuxième suite en raison d’une blessure à la jambe.

Stanford a pris une avance de 11-3 avant que l’Oregon ne le suive avec neuf points consécutifs pour prendre la tête.

Estrada a mis les Ducks devant 16-15 avant Stanford suivi d’une course de 10-2 culminée par un 3 points de Jones pour prendre une avance de 25-18. L’Oregon a fermé à 32-30 à la mi-temps après un 3 points de Williams.

GRANDE IMAGE

Stanford: Le Cardinal a eu six matchs annulés ou reportés en raison de COVID-19[feminine et a dû déménager à Santa Cruz en raison des restrictions dans le comté de Santa Clara. Après que le match du jeudi à Oregon State ait été reporté, il a été reporté à lundi.

Oregon: Les Ducks ont remporté huit matchs consécutifs malgré des blessures qui les ont laissés avec une rotation de sept joueurs contre le Cardinal.

SUIVANT

Stanford: Le Cardinal visite l’État de l’Oregon lundi à midi.

Oregon: Les Ducks visitent le Colorado jeudi.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25