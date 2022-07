No. 2 Roquan Smith – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2022.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Par exemple, Justin Fields n’est peut-être pas le meilleur joueur des Bears en 2022 (ou peut-être qu’il le sera), mais il est certainement parmi les plus importants.

No 2 Roquan Smith

Position: Secondeur

Expérience NFL : Cinquième saison

Classement de l’année dernière : n ° 5

Regarder en arrière: Avec le départ de Khalil Mack, échangé aux Chargers de Los Angeles, Roquan Smith reste le leader incontesté de la défense des Bears 2022. Le secondeur de 25 ans entame sa cinquième saison dans la NFL depuis que les Bears l’ont sélectionné huitième au total lors du repêchage de 2018. Il vient de connaître des saisons All-Pro consécutives dans la deuxième équipe.

La saison dernière, Smith a terminé cinquième de la NFL avec 163 plaqués combinés. Il a ajouté trois sacs, une interception (qu’il a renvoyée pour un touché) et trois passes défendues. Il a totalisé 12 plaqués pour la défaite. Il peut voler à travers le terrain et faire des tacles d’une ligne de touche à l’autre. Il a été snobé du Pro Bowl pour la deuxième saison consécutive, mais il était – et reste – l’un des secondeurs intérieurs d’élite de la NFL en ce moment.

Avoir hâte de: Dès que les Bears ont embauché Matt Eberflus comme entraîneur-chef, les comparaisons entre Smith et le secondeur des Colts Darius Leonard ont commencé. Les deux étaient des choix de repêchage de 2018 et les deux sont deux des meilleurs à ce poste. Leonard a prospéré avec Eberflus comme coordinateur défensif pendant quatre saisons ensemble. Les Bears espèrent que Smith fera de même. Eberflus et le coordinateur défensif Alan Williams semblent être les bons gars pour optimiser les capacités de Smith.

Peut-être plus important que ce qui se passe sur le terrain, l’avenir de Smith avec l’équipe est en jeu. Smith est dans la dernière année de son contrat de recrue. Si lui et les Bears ne parviennent pas à s’entendre sur une prolongation avant la saison, le problème restera probablement dans toutes les têtes tout au long de la saison. Les Bears exerceraient presque certainement l’étiquette de franchise sur Smith si un accord n’était pas conclu d’ici mars, mais obtenir une prolongation avant cette date est un résultat préférable.

Smith pourrait exceller dans le schéma défensif d’Eberflus, mais il doit rester dans un uniforme des Bears pour que cela se produise.

