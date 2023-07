No 17 Dominique Robinson – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous annoncerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N°17Dominique Robinson

Position: Fin défensive

Expérience NFL : Deuxième Saison

Classement de l’année dernière : N / A

Regarder en arrière: Les Bears ont repêché Dominique Robinson avec un choix de cinquième ronde l’an dernier. Sortant de Miami dans l’Ohio, Robinson était une sélection unique car il n’était un passeur que depuis quelques années. Lorsqu’il est arrivé à Miami, il était un quarterback qui s’est ensuite converti en receveur éloigné. Ce n’est qu’à mi-chemin de sa carrière universitaire qu’il a de nouveau changé de position pour jouer en tant que rusher.

L’ailier défensif de 6 pieds 5 pouces et 253 livres allait toujours être un travail en cours. Mais il y avait beaucoup à aimer dans ses traits athlétiques et son type de corps. Il est long et dégingandé et a la taille pour le poste s’il continue d’ajouter à son répertoire de mouvements.

Mais il a surpris tout le monde en enregistrant 1,5 sacs lors de ses débuts dans la NFL contre les 49ers lors de la semaine 1 l’année dernière. Cela ressemblait à une percée, comme si les Bears avaient peut-être trouvé un diamant brut. Malheureusement, Robinson n’a pas retrouvé le quart-arrière le reste de la saison. Il a terminé l’année avec 1,5 sacs et deux plaqués pour perte.

Avoir hâte de: Ce fut une énorme intersaison pour Robinson. Il était sans aucun doute très concentré sur la salle de musculation et sur l’étude de la position finale défensive. Les Bears n’ont fait qu’un seul ajout majeur à l’extrémité défensive, signant l’agent libre DeMarcus Walker, laissant la porte ouverte à Robinson pour continuer à voir des représentants. Robinson a commencé sept matchs à la fin de la saison dernière et a joué plus de la moitié des clichés défensifs de la seconde moitié de l’année. Même s’il ne commence pas cette année, il devrait être dans la rotation.

Personne ne met trop de pression sur un choix de cinquième ronde qui a à peine joué son poste. Cela dit, l’espoir est que Robinson puisse faire un énorme bond de l’année 1 à l’année 2. Les Bears veulent idéalement le voir trouver son chemin vers le quart-arrière plus souvent et plus régulièrement. Personne ne s’attend à des sacs à deux chiffres, mais entrer dans la fourchette des cinq, six ou sept sacs pour la saison rendrait les Bears fantastiques quant à la direction que prend la carrière de Robinson.

En termes simples, ils ont également besoin de plus de joueurs pour perturber les quarts adverses. Si cette défense doit s’améliorer, il doit y avoir de la pression à l’avant.

Au cas où vous l’auriez manqué : les épisodes précédents du top 25