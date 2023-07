No 16 Kyler Gordon – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous libérerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N ° 16 Kyler Gordon

Position: Cornerback

Expérience NFL : Deuxième Saison

Classement de l’année dernière : N° 11

Regarder en arrière: Il y a un an, le demi de coin de Washington Kyler Gordon est devenu le premier choix de repêchage de l’ère Ryan Poles à Chicago. Les Polonais ont sélectionné Gordon avec le 39e choix au total lors du repêchage de 2022 (les Bears n’avaient pas de choix de première ronde après avoir échangé contre Justin Fields un an plus tôt). La sélection a montré que les Polonais étaient moins soucieux de combler les trous sur la liste et plus soucieux de trouver de bons joueurs de football. Les Bears n’avaient pas nécessairement besoin d’un demi de coin, mais les Polonais aimaient tellement Gordon qu’il ne pouvait pas le transmettre.

Gordon a eu des hauts et des bas en tant que recrue. Aaron Rodgers et les Packers s’en sont pris à lui lors de la semaine 2, et ceux-ci étaient loin d’être les seuls problèmes du début de saison. Mais Gordon s’est lentement installé dans son rôle avec les Bears et il jouait son meilleur football avant qu’une commotion cérébrale ne le mette à l’écart pendant deux semaines au milieu de la saison. À son retour, il a eu des interceptions lors de matchs consécutifs en décembre, terminant la saison avec trois interceptions et 71 plaqués combinés.

Avoir hâte de: En avril, les Bears ont de nouveau repêché un demi de coin au deuxième tour, sélectionnant Tyrique Stevenson de Miami avec le 56e choix au total. L’ajout de Stevenson au mélange permet à Gordon de se concentrer uniquement sur son rôle de coin nickel. La saison dernière, il a joué aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Se concentrer sur un travail pourrait être une bonne chose pour Gordon.

La défense des Bears pourrait grandement bénéficier d’un coin en nickel solide comme le roc en qui ils peuvent avoir confiance. Pour Gordon, cela signifie qu’il doit jouer avec confiance contre la course et lorsqu’on lui demande de faire un blitz. Il devra aussi parfois se défendre contre de plus gros récepteurs et des bouts serrés dans la fente. Si tout se passe bien et que Stevenson et Gordon peuvent tous les deux se débrouiller, les Bears devraient se sentir vraiment bien dans la progression de leur secondaire. Il est possible que ce soit l’un des domaines les plus forts de l’équipe en 2023.

Gordon a joué au football à la fin de l’année, ce qui a contribué à des revirements. Les Bears espèrent qu’il pourra reprendre là où il s’est arrêté à cet égard.

