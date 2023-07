No 14 Tyrique Stevenson – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous annoncerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N°14 Tyrique Stevenson

Position: Cornerback

Expérience NFL : Débutant

Classement de l’année dernière : N / A

Regarder en arrière: Les Bears n’avaient pas nécessairement besoin d’un demi de coin lorsqu’ils ont sélectionné Kyler Gordon avec le 39e choix au total lors du repêchage de 2022. Mais le directeur général Ryan Poles voulait prendre les meilleurs joueurs à sa disposition et il pensait que Gordon était un talent de premier tour. Encore une fois en 2023, le demi de coin n’était pas le plus grand besoin, mais les Bears ont sélectionné Tyrique Stevenson avec un choix de deuxième tour (56e au total).

Les Bears ont déjà un jeune duo prometteur avec Jaylon Johnson et Gordon au cornerback. Gordon s’est amélioré au fil de sa saison recrue. Johnson a bien joué, mais a raté six matchs en raison d’une blessure. Kindle Vildor était le troisième demi de coin l’an dernier. Le joueur de 25 ans a été un contributeur constant au cours de ses trois saisons, mais a été le maillon le plus faible de la secondaire la saison dernière. Il a également été limité par des blessures à seulement 11 matchs.

En repêchant Stevenson, l’espoir est que les Bears puissent améliorer cette troisième place de cornerback.

Avoir hâte de: Pendant les OTA, Stevenson a joué comme coin limite, souvent avec l’unité de départ, tandis que Gordon s’est concentré sur son rôle de coin nickel. Stevenson est un coin percutant de Miami qui a d’abord joué à Georgia avant de se rapprocher de sa famille. Les Bears espèrent qu’il pourra non seulement battre Vildor pour l’autre position de coin limite en face de Johnson, mais aussi s’avérer être une amélioration par rapport à Vildor.

Si Stevenson fait cela et a une bonne saison recrue, la défense 4-3 de Matt Eberflus aura un secondaire solide comme le roc avec Stevenson, Johnson et Gordon au cornerback, ainsi que Jaquan Brisker et Eddie Jackson aux deux postes de sécurité. Lorsque les cinq sont en bonne santé, cette unité a le potentiel d’être vraiment bonne, surtout si Brisker et Gordon continuent de se développer de la manière que les Bears croient pouvoir.

Stevenson va être choisi cette saison. Les cornerbacks recrues sont toujours la cible des quarterbacks adverses. Stevenson montrera assez tôt s’il a ce qu’il faut pour se défendre contre certains des meilleurs de la NFL. Les Bears croient qu’il le peut, mais il devra le prouver sur le terrain.

