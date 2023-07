No 12 TJ Edwards – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous libérerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N ° 12 TJ Edwards

Position: Secondeur

Expérience NFL : Cinquième saison

Classement de l’année dernière : N / A

Regarder en arrière: Les Bears sont entrés dans la saison dernière dans l’espoir de signer le secondeur vedette Roquan Smith pour une extension monstre qui l’aurait gardé à Chicago pendant les prochaines années. Au lieu de cela, les deux parties – Smith étant son propre agent – ​​n’ont pas pu parvenir à un accord. Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a échangé Smith à la date limite des échanges avec Baltimore en échange de choix de repêchage de deuxième et cinquième rondes.

Après l’échange, les Bears avaient l’un des pires groupes de secondeurs de la NFL. Nicholas Morrow est resté en bonne santé pendant 17 matchs et a mené l’équipe dans les tacles, mais a fait peu de jeux qui ont changé le jeu au football. Jack Sanborn a intensifié et bien joué pour une recrue non repêchée, mais a encore beaucoup à prouver.

C’est pourquoi les Bears ont considérablement amélioré le poste de secondeur en signant les vétérans Tremaine Edmunds et TJ Edwards en agence libre.

Avoir hâte de: Originaire de Lake Villa, Edwards est passé de non repêché à secondeur vedette au cours de ses quatre années avec les Eagles. La saison dernière, il a mené Philadelphie dans les tacles et a reçu des votes All-Pro. Les Bears lui ont signé un contrat de trois ans d’une valeur maximale de 19,5 millions de dollars en mars. La défense de Matt Eberflus a maintenant un duo d’élite avec Edwards et Edmunds au secondeur.

Edwards était un leader à Philadelphie. Il s’est occupé de la communication pour la défense des Eagles, portant le point vert, sur le chemin d’une apparition au Super Bowl. Edwards pourrait être l’une des meilleures affaires de toute la classe d’agents libres 2023 à travers la ligue. C’est un défenseur de course d’élite qui ne semble presque jamais être mis en phase par une action de jeu ou une mauvaise direction. Il est également très efficace dans la couverture et extrêmement rapide pour diagnostiquer ce qui se passe devant lui.

Un groupe de secondeurs bien amélioré peut ou non donner à la défense des Bears un plafond de niveau élite, mais cela élèvera certainement le plancher pour ce que cette défense peut être en 2023. C’est de toute façon l’espoir. Le schéma 4-3 d’Eberflus manque toujours d’un rusher d’élite, mais l’ajout de secondeurs comme Edwards et Edmunds devrait améliorer considérablement la défense contre la course. Edwards pourrait être une grande raison pour laquelle cette défense fait un grand pas en avant en 2023.

