No 10 Lucas Patrick – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2022.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Par exemple, Justin Fields n’est peut-être pas le meilleur joueur des Bears en 2022 (ou peut-être qu’il le sera), mais il est certainement parmi les plus importants.

N°10 Lucas Patrick

Position: Centre

Expérience NFL : Septième saison

Classement de l’année dernière : N / A

Regarder en arrière: L’un des premiers gestes du directeur général Ryan Poles en agence libre a été de signer l’ancien joueur de ligne offensive des Packers de Green Bay Lucas Patrick. Les Bears ont fait venir Patrick pour jouer au centre et renforcer l’intérieur de la ligne offensive. Ils ont également apprécié son tir compétitif et l’attitude pragmatique qu’il apportera à la ligne offensive.

Patrick, 28 ans, a passé six saisons avec les Packers, y compris sa première année dans l’équipe d’entraînement. Les Packers ont initialement signé Patrick en tant que recrue non repêchée de Duke en 2016. Patrick a joué principalement dans des équipes spéciales au cours de ses premières années sur la liste active. Ce n’est qu’en 2020 qu’il est devenu un partant régulier. Ce n’est qu’en 2021 qu’il a commencé un seul match de la NFL au centre. La grande majorité de son expérience avant la saison dernière était à droite et à gauche. Il a commencé 11 matchs de saison régulière au centre la saison dernière.

Avoir hâte de: Même après seulement 11 départs en carrière au centre, tous en 2021, Patrick est venu à Chicago et a repris le poste de centre de départ de Sam Mustipher. Toutes les indications de la séance d’entraînement du printemps indiquent que Patrick conservera cet emploi. Les Bears espèrent que Patrick apportera leadership et ténacité à la ligne offensive. Sa présence de vétéran devrait garder tout le monde en ligne.

Patrick a signé un contrat de deux ans avec les Bears, il fait donc partie de leur plan au-delà de 2022. Patrick a joué pour le nouveau coordinateur offensif des Bears Luke Getsy quand les deux étaient à Green Bay. Les Bears n’auraient pas signé Patrick sans l’approbation de Getsy. Getsy a clairement vu la promesse dans les 11 départs de Patrick au centre la saison dernière. Il apporte la ténacité que veulent les Polonais et il apporte de l’expérience dans le nouveau système de blocage de course des Bears. Bien qu’il puisse y avoir des doutes sur le reste de la ligne offensive, les Bears devraient être assez confiants que Patrick deviendra un leader sur la ligne offensive.

