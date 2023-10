LAS CRUCES, Nouveau-Mexique – Les Aggies et les Bulldogs entreront à nouveau sur le terrain en tant qu’adversaires de conférence lorsque les deux équipes se rencontreront mardi soir. En tant que vainqueur de ses trois derniers matchs, NM State cherchera à prolonger cette séquence de quatre tout en cherchant également à remporter sa première victoire en tant que programme à Ruston, en Louisiane.

Informations sur le jeu

NM State (5-3, 3-1 CUSA) à LA Tech (3-5, 2-2 CUSA)

Date: mardi 24 octobre 2023

Temps: 17h00 MT

LA TÉLÉ: Réseau sportif CBS

Carter Blackburn (Play-by-Play)

Robert Turbin (analyste des couleurs)

Radio: Le réseau radio Aggie, propulsé par LEARFIELD

Jack Nixon (PxP)

Cory Lucas (analyste des couleurs)

CHOISISSEZ-EN SIX

3 – Désormais membres de la CUSA, c’est la troisième conférence à laquelle NM State et LA Tech participent ensemble (WAC, Big West)

15,7 – Avec 15,7 verges par réussite, les Aggies se classent actuellement troisièmes au pays dans cette catégorie. Le receveur Aggie se classe également 11e au pays en verges par réception avec 20,69.

2 – Diego Pavie est devenu le deuxième quart-arrière Aggie de l’histoire du programme à éclipser 3 000 verges par la passe et 1 000 verges au sol pendant son mandat d’Aggie.

5 – La défense d’Aggie est l’une des six unités du pays à avoir limité ses cinq adversaires précédents à 20 points ou moins.

2002 – Le dernier départ 5-3 des Aggies remonte à 2002. De plus, ce n’est que la deuxième fois au cours des 30 dernières saisons que NM State connaît un départ 5-3 ou mieux.

2 – Avec cinq matchs restants au calendrier, les Aggies ont besoin de deux victoires pour remporter une offre de bowl pour la deuxième saison consécutive.

SAISON SPOOKY

Depuis Jerry tuer a repris les Aggies, le mois d’octobre a été amical pour les hommes en cramoisi et blanc et cette tendance n’a fait que se poursuivre cette saison.

Avec le résultat de mercredi, les Aggies ont désormais une fiche de 3-0 en octobre et passent désormais à 5-1 au 10e mois de l’année au cours des deux dernières saisons. Avec la victoire contre l’UTEP, les Aggies ont déjà égalé leur nombre de victoires en octobre lors du régime précédent qui s’étalait sur neuf saisons.

Cette saison plus précisément, les Aggies ont dominé leurs adversaires 89-37 avec une moyenne de 445,3 verges offensives et des attaques adverses à seulement 356,0 verges par match pour se classer au premier rang des équipes de la CUSA en octobre. De plus, les équipes n’ont marqué que 12,33 points par match contre les Aggies lors de leurs trois matchs d’octobre.

PROTÉGER CETTE MAISON

Avec la victoire des Aggies contre Sam Houston mercredi dernier, NM State a désormais remporté trois victoires consécutives à domicile, un exploit qui n’a été accompli que quatre fois au cours des 20 dernières saisons de NM State.

Au cours de la séquence de victoires, les Aggies ont dominé leurs adversaires 119-51. L’offensive de NM State a atteint en moyenne 515,7 verges offensives par match, tout en limitant les équipes adverses à seulement 337,0 verges par match. Sur le terrain, les Aggies ont limité leurs adversaires à seulement 67,0 verges au sol par match.

QUE PEUT FAIRE CRIMSON POUR VOUS ?

Même si elle s’est appuyée sur l’attaque par la passe lors des deux dernières sorties, l’équipe d’Aggie de cette année a également été dominante dans les tranchées puisqu’elle a surpassé ses adversaires en verges au sol dans tous les matchs sauf un cette saison.

Jusqu’à présent, les Aggies sont l’une des trois seules équipes de la CUSA à avoir accumulé en moyenne plus de 200 verges au sol par match cette saison. Pas plus tard que la semaine dernière, les Aggies ont affiché leur total de course le plus élevé depuis qu’ils ont enregistré 270 verges contre Western Illinois lors du deuxième match de la saison.

“C’EST UN JEU SIMPLE”

Comme Jerry tuer » dirait : « C’est un jeu simple, nous aimons juste rendre les choses difficiles parfois. » L’objectif principal de toutes les infractions, y compris l’offensive Aggie, est de protéger le ballon. Lorsque cela se produit et que les Aggies ne commettent aucun revirement, NM State a un score parfait de 4-0 cette saison. Au contraire, les Aggies n’ont remporté qu’un seul match cette saison lorsque la défense adverse réalise au moins un revirement.

MVPAVIA

Diego Pavie a été l’un des joueurs les plus électriques de tout le football universitaire cette saison – passant pour 1 801 verges et se précipitant pour un record d’équipe de 527 verges.

Dimanche, il n’y avait que deux autres quarts universitaires qui avaient éclipsé 1 800 verges dans les airs et 500 verges avec leurs jambes – Byrum Brown du sud de la Floride (1 865 passes, 567 au sol) et l’actuel favori de Heisman, Jayden Daniels (2 573 passes, 521 au sol). .

100 ANS

La victoire de mercredi contre l’UTEP à El Paso, couplée à la victoire contre le Nouveau-Mexique à Albuquerque plus tôt dans la saison, a aidé NM State à accomplir quelque chose qu’il n’avait pas fait depuis 1923.

Ces deux victoires marquaient la première fois que les Aggies éliminaient leurs deux rivaux sur la route au cours de la même saison en 100 ans. Cependant, la saison 2023 n’est que la première fois depuis 1999 que les deux inclinaisons se présentent sur la route, car la plupart des années, les Aggies accueillent soit les Lobos, soit les Miners.

DES MANIÈRES GAGNANTES

Avec une victoire mardi, NM State peut prolonger sa séquence de victoires à quatre matchs pour égaler sa plus longue séquence sans défaite depuis la saison 2002. En fait, la séquence de quatre victoires consécutives de 2002 est la seule séquence de quatre victoires consécutives du programme depuis 1975.

ROIS DU NOUVEAU MEXIQUE

Pour la première fois depuis 2017, NM State a remporté une victoire à Albuquerque en battant les Lobos 27-17 le 16 septembre. Cela a également marqué la deuxième victoire consécutive contre les Lobos et fait Jerry tuer le premier entraîneur d’Aggie depuis Dewayne Walker à commencer sa carrière avec une fiche parfaite de 2-0 contre le rival des Aggies dans l’État.

Dans la victoire, les Aggies ont été menés offensivement par le natif d’Albuquerque Diego Pavie qui a terminé la soirée avec 203 verges par la passe, deux touchés par lancer et 99 verges au sol. Le total de 99 verges au sol a été le plus marqué par Aggie à ce moment-là de la saison.

TALENTS SPÉCIAUX

Depuis son arrivée en 2019, Ethan Albertson s’est imposé parmi les meilleurs kickers du pays. Il y a deux semaines, Albertson a reçu une reconnaissance pour sa performance contre le Nouveau-Mexique en étant nommé joueur de la semaine des équipes spéciales de la Conférence américaine.

Ce prix fait suite à une performance de samedi au cours de laquelle il a réussi deux paniers et a réalisé un parfait 3-en-3 sur les tentatives PAT.

Au cours de sa saison senior, le natif de San Diego se classe parmi les dix premiers de l’histoire de NM State pour les buts réalisés (4e, 38), les buts tentés (6e, 52), le pourcentage de paniers (1er, 73,1 %), les points supplémentaires marqués. (5e, 92), points supplémentaires tentés (5e, 96) et pourcentage de points supplémentaires (2e, 95,8 %).

DOUBLE MENACE

Après une première saison impressionnante avec les Crimson and White, le quart-arrière Diego Pavie se retrouve déjà parmi les grands d’Aggie. Il se classe actuellement au 17e rang de tous les temps dans l’histoire du programme pour les verges par la passe en carrière (3 251) et au troisième rang pour les verges au sol en carrière par un quart-arrière (1 033). Mercredi, Pavie est également devenu le deuxième quart-arrière de l’histoire du programme à dépasser les 3 000 verges par la passe et les 1 000 verges au sol dans un uniforme Aggie.

Le natif d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, totalise en moyenne 225,1 verges par la passe par match pour mener l’équipe. De plus, le quart-arrière a également été le coureur le plus efficace des Aggies puisqu’il totalise en moyenne 65,9 verges au sol par match.

CE NE SONT PAS LES POINTS QUE VOUS RECHERCHEZ

En limitant l’UTEP à seulement sept points mercredi, NM State a désormais limité chacun de ses cinq adversaires précédents à 20 points ou moins. Il n’y a que cinq autres programmes dans le pays qui peuvent également faire cette affirmation, puisque NM State rejoint le Michigan, l’Ohio State, Penn State, Notre Dame et l’Ohio dans cette catégorie d’élite.

AÉREZ-LE

Entre coordonnateur offensif Tim Beck et entraîneur de receveurs larges Tony Sánchez , les Aggies ont formé une attaque offensive qui produit gros jeu après gros jeu dans le jeu de passes. Actuellement, les Aggies se classent troisièmes au pays en termes de verges par la passe par réussite, avec une moyenne de plus de 15 verges par réception (15,7).

Jusqu’à présent, les Aggies ont compilé 20 passes de 25 verges ou plus en seulement sept matchs. Cela comprend également 11 passes de 40 mètres ou plus (40, 40, 42, 42, 49, 52, 63, 75, 75, 78, 80). Tout commence dans le champ arrière avec Diego Pavie qui se classe désormais huitième parmi les quarts FBS en verges par tentative de passe avec 9,53.

Bloquez ce coup de pied !

Le 9 septembre, la main de Gabe Peterson a aidé l’unité des équipes spéciales de NM State à bloquer point après tentative pour la première fois depuis que Dion Henrique l’a fait en Floride le 5 septembre 2015.

GRANDS JEUX UNIQUEMENT

Jordan Parker a organisé l’une des saisons les plus uniques de tout le football universitaire puisqu’il a désormais capté trois passes de touché sur seulement quatre réceptions cette saison.

Sa ligne de statistiques devient encore plus étrange lorsque l’on regarde son total de verges sur réception cette année. Après une autre grosse capture contre la CRF, Parker se classe troisième de l’équipe pour les verges sur réception avec 194. Cela représente un étonnant 48,5 verges par réception.

Le colistier de Parker Trent Hudson a également un faible pour le gros jeu puisqu’il réalise en moyenne 20,7 verges par réception pour se classer 11e en verges par réception parmi les joueurs FBS avec au moins deux attrapés par match.

LES SAMEDIS SONT POUR LE FOOTBALL COLLÉGIAL… Mais pas à Las Cruces

NM State est au milieu d’une période de 63 jours au cours de laquelle il ne jouera pas de match à domicile un samedi. Pendant sept semaines consécutives, les Aggies seront sur la route ou organiseront un concours en milieu de semaine.

Au cours de cette période, les Aggies ont accueilli la CRF le mercredi 4 octobre et Sam Houston le mercredi 11 octobre. Ils se sont également rendus à El Paso le mercredi 18 octobre et se rendront désormais à LA Tech le mardi 18 octobre. 24.

AUCUNE LIMITE SUR LES AGGIE

Alors que les Aggies entrent au cœur de leur calendrier de conférence, certains des chiffres de NM State se comparent aux meilleurs des meilleurs de la nouvelle ligue.

Actuellement, les Aggies comptent cinq individus qui se classent parmi les cinq premiers de la conférence dans un total de 19 catégories statistiques.

Diego Pavie

Efficacité de réussite (2e, 164,6)

Passer des TD (1er, 16)

Verges de passe (3e, 1 801)

Yards par passe par match (4e, 225,1)

Verges de passe par achèvement (2e, 15,39)

Attaque totale par match (1er, 290,8)

Yards par tentative de passe (2e, 9,53)

Se précipiter…