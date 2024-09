NLE Choppa poursuit sa relation amoureuse avec la communauté LGBTQ+ dans son post « Coming Out »

Si j’étais une mauvaise garce, je voudrais aussi une salope NLE Choppa !

Nous adorons le rappeur NLE Choppa, et avons nommé son hymne « Slut Me Out 2 » comme l’une de nos chansons de l’été. Nous avons chanté avec lui tout l’été et la chanson est devenue un énorme succès dans le LGBTQ+ communauté.

Nous sommes tombés encore plus amoureux de NLE car il a continuellement montré son amour à la communauté queer pour le soutenir, et maintenant, il continue son histoire d’amour avec la communauté LGBTQ+ en général avec un nouveau post.

Hier, le rappeur a posté quelques selfies sur X (anciennement Twitter) avec la légende « Je fais mon coming out… », ce qui a amené beaucoup de gens à se demander s’il faisait son coming out en tant que queer après une longue histoire d’amour envers la communauté LGBTQ+. Cependant, NLE Choppa a suivi le message avec un autre qui continuait le premier, en disant : « Out… avec ‘Or What’ !! (OUTNOW) » et « Slut SZN Project SEPT 27. » Pour l’instant, il semble que le « coming out » se résume simplement à sortir de nouvelles chansons. Pourtant, NLE a continuellement montré son amour et son soutien à la communauté LGBTQ+, et nous l’aimons en retour !

En avril dernier, NLE s’est défendu ainsi que la communauté lorsqu’il a remercié ses fans LGBTGQ+ d’avoir montré leur amour pour la chanson « Slut Me Out 2 ». « Je remarque que la communauté LGBTQ+ montre tellement d’amour à Slut Me Out 2 et je veux simplement vous dire merci… », a-t-il écrit sur X à l’époque. « Je me demande ce qui est normalisé en tant que rappeur, j’ai été élevé pour me foutre de qui je suis ! Alors merci à tous d’apprécier mon travail… Ma musique pour TOUS, nous ne faisons AUCUNE discrimination. » Lorsqu’un follower a répondu en disant « NLE est gay aussi. Maintenant, la merde va trop loin », NLE n’a pas eu peur de riposter. « Je suis gay parce que je montre de l’amour ? Vous êtes tous des hommes perdus, c’est pour ça qu’on s’entretue tous les jours parce que vous ne pouvez pas montrer d’amour et pendant tout ce temps, vous êtes ceux qui se laissent aller comme ça mais qui le cachent ! Moi qui dis merci, ça n’a rien à voir avec ma sexualité, mon pote. »

NLE Choppa a encore montré son amour pour la communauté lorsqu’il s’est produit à l’Atlanta Black Pride plus tôt ce mois-ci. « Si vous êtes une personne qui a eu quelque chose à dire sur moi ces six derniers mois pour savoir si je suis gay ou si je suis une bombe F ou si je suis ceci ou cela, eh bien, cela pourrait vous rendre un peu plus fou et vous rendre encore plus entiché d’essayer de tirer une conclusion sur qui je suis… », a-t-il déclaré dans un message sur Instagram. « Parce que je sais très bien qui je suis et que je suis très reconnaissant de qui je suis, je vais me rendre justice en venant à Atlanta pour le festival Black Pride et en montrant mon amour à la communauté LGBTQ+ pour être l’un des meilleurs publics à avoir diffusé Slut Me Out 2. De la même manière dont ils me versent de l’amour, je leur donne de l’amour en retour. »