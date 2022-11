NLE Choppa fête son anniversaire avec DDG, Polo G et plus à Los Angeles

Joyeux anniversaire NL !

Rappeur multi-platine Memphis / gourou de la santé NLE Choppa a célébré la sortie de son nouveau single “Ice Spice” et son anniversaire avec DDG, Polo G, Lexi Underwoodet plus encore à Los Angeles.

L’affaire parrainée par NLE Entertainment / Warner Records s’est déroulée dans un lieu exclusif de Los Angeles où les invités ont eu droit à des cocktails sans alcool et des friandises végétaliennes avant de déguster le gâteau d’anniversaire étincelant de Choppa.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Accumulant 3,4 millions de vues en seulement 10 jours, la vidéo animée “Ice Spice” de Choppa a donné aux fans un aperçu d’une journée dans la vie du rappeur viral qui sait comment créer son propre buzz sur les réseaux sociaux.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Naturellement, Glace Épice a répondu au single tendance avec sa nonchalance caractéristique sur Twitter.

“N *** a fein doit jouer cool”, a-t-elle tweeté, incitant Choppa à répondre dans un tweet maintenant supprimé.

“Ce que jayda a dit, ces négros ont été sur mon corpsyyyyy”, a-t-il tweeté en réponse.

La rappeuse ‘Munch (Feelin’ U)’ est partout depuis qu’elle est devenue célèbre grâce à son premier single à succès qui l’a mise sur Canardle radar.

“Quand Drake m’a envoyé en DM, je ne m’attendais pas vraiment à ça”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec RapCaviar. “Je venais d’atterrir à Los Angeles pour mon Genius Open Mic pour ‘Munch’, et il était en fait comme, ‘Yo, ‘Munch’ est difficile et ton freestyle On the Radar est difficile.’ Et j’étais comme, ‘Merde, c’est fou parce que je suis vraiment à Los Angeles sur le point de tourner l’Open Mic.'”