NLE Choppa explique sa décision de se produire lors d’un événement Black Pride à Atlanta | Actualités

Dans une vidéo qui circule sur Internet, on entend NLE défendre sa décision de participer, soulignant sa croyance en l’égalité malgré les différences. « Beaucoup de fils de pute me demandent ‘Mec, t’es un rappeur, qu’est-ce que tu fais dans un club comme celui-ci ?’ Eh bien, je dis ‘Fuck them ne**as’. Vous voulez savoir pourquoi ? », a-t-il déclaré au public. « Je ne vais pas mentir, mec, chaque jour nous nous réveillons et nous luttons contre l’acceptation chaque jour. Que ce soit à cause de notre couleur de peau, de notre poids, de notre sexualité. »

En avril, le rappeur de Memphis s’est rendu sur X (anciennement Twitter) pour exprimer sa gratitude à la communauté LGBTQ+ pour son soutien à « Slut Me Out 2 ». Il a écrit : « Je remarque que la communauté LGBTQ montre tellement d’amour à « Slut Me Out 2 ». Et je veux simplement dire merci. Je me demande ce qui est normalisé en tant que rappeur, j’ai été élevé pour me foutre de qui je suis ! Alors merci à tous d’apprécier mon travail. Ma musique Pour TOUS, nous ne faisons AUCUNE discrimination. »