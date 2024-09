NLE Choppa annonce son « coming out »

Le rappeur NLE Choppa a dit à ses fans qu’il faisait son « coming out », mais sans aucun contexte supplémentaire, les laissant confus quant à savoir s’il annonçait qu’il était gay.

Publication sur X/Twitter le jeudi (5 septembre), Choppa a partagé deux photos de lui il s’agissait apparemment de selfies agrandis dans un miroir, l’un ne montrant que le haut de son corps et l’autre en pied.

À côté des photos, il a écrit : « Je sors du placard. »

Le post a été vu plus de 15 millions de fois, recueillant 124 000 mentions « J’aime » et 7 000 commentaires, les fans essayant de comprendre ce qu’il voulait dire. « NLE Choppa gay » a commencé à devenir une tendance dans les recherches Google.

Bien sûr, généralement, lorsque les gens disent qu’ils font leur coming out, ce terme est utilisé dans le contexte des personnes LGBTQ+, métaphoriquement pour « sortir du placard », décrivant une personne annonçant son identité sexuelle ou de genre après l’avoir cachée auparavant ou avoir eu du mal à l’accepter, consciemment ou inconsciemment.

Plusieurs personnes ont mis en doute la véracité de cette publication et ont affirmé qu’il était impossible qu’il fasse son coming out au sens traditionnel du terme.

Une personne a écrit : « Mec, tu n’es pas gay », tandis qu’une autre a écrit : « Ces attaques homosexuelles brutales ne sont pas nécessaires. »

D’autres ont déclaré qu’il s’agissait probablement d’une « stratégie promotionnelle » pour sa musique, mais certains ont affirmé avoir toujours su que NLE était un peu « fruité » – argot Internet pour quelqu’un qui est LGBTQ+.

Qui est NLE Choppa?

NLE Choppa, né Bryson LaShun Potts, est un rappeur originaire de Memphis, dans le Tennessee. Il est devenu célèbre en 2019 avec le single « Shotta Flow », qui a atteint le Top 40 du Billboard Hot 100, et a sorti son premier EP Peuplier plus tard cette année-là.

Les critiques ont noté que son « chant animé » et son rap énergique ont été présents dans ses chansons suivantes.

Il a deux enfants, le premier une fille née en 2020 de son ex-petite amie Mariah, et le second un fils né en 2023 avec sa petite amie de l’époque, Marissa Da’Nae.

Sa fille a « changé » sa vie et lui a donné « une raison de vivre », le rappeur a dit.

NLE a récemment joué à Atlanta Black Pridemontrant son soutien à la communauté LGBTQ+ bien qu’il ne soit pas ouvertement queer.

Il a été critiqué pour avoir pris la place d’un autre artiste LGBTQ+, mais il a défendu son apparence en déclarant : « Je ne vais pas mentir, mec, chaque jour, nous nous réveillons et nous luttons contre l’acceptation. Que ce soit notre couleur de peau, notre poids, notre sexualité.

« Je suis ici pour faire la différence et vous montrer que c’est de l’amour », ajoutant qu’il n’était pas là pour booster son profil.

NLE a fait tout son possible pour remercier ses fans LGBTQ+ de l’avoir soutenu lors de la sortie de « Slut Me Out 2 » plus tôt cette année, en écrivant sur X : J’ai été élevé pour baiser avec qui baiser[s] avec vous. Alors, merci à tous d’apprécier mon travail… ma musique pour tous, nous ne faisons aucune discrimination.

