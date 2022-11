NL Hydro cherche des réponses après l’échec du test de transmission à haute puissance de Muskrat

Les experts des services publics de Terre-Neuve-et-Labrador se bousculent pour obtenir des réponses après qu’un test à haute puissance de la ligne de transmission de Muskrat Falls s’est soldé par un échec, les futurs tests étant suspendus.

Quelque 58 000 clients ont perdu de l’électricité jusqu’à 25 minutes jeudi matin après que Newfoundland and Labrador Hydro a alimenté la liaison Labrador-Island en difficulté – connue sous le nom de LIL – à 700 mégawatts.

Il s’agissait du plus gros test à ce jour pour la ligne à haute tension de 1 100 kilomètres entre Muskrat Falls et la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve, avec des tests précédents d’environ 500 mégawatts.

Le test de haute puissance a commencé à 10 h et s’est d’abord bien déroulé, l’énergie circulant sur les deux lignes jusqu’à Soldiers Pond sur la péninsule d’Avalon et sur la liaison maritime vers la Nouvelle-Écosse.

La LIL est conçue de sorte que si l’une des deux lignes cesse de transmettre de l’électricité, l’autre ligne peut transporter la totalité de la charge, jusqu’à 900 mégawatts.

Mais après que l’une des lignes ait été intentionnellement déclenchée afin de tester la fonction de surcharge du système, quelque chose s’est mal passé et la liaison a perdu de l’alimentation.

La perte soudaine de 700 mégawatts a signifié que de grands blocs de clients ont temporairement perdu de l’énergie pendant que les systèmes de secours se mettaient sous tension et stabilisaient le réseau.

Lors d’un appel jeudi après-midi avec des journalistes, le vice-président d’Hydro, Rob Collett, a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

“Cela aurait pu être un problème de capteur, d’équipement ou de logiciel. Nos experts examinent la séquence des événements”, a déclaré Collett.

Futurs tests en attente

Les tests sont l’une des dernières étapes du processus de mise en service de la liaison, qui a été en proie à des problèmes de logiciel informatique et à des problèmes de vibration synchrone du condenseur à Soldiers Pond.

Le plan était de tester la capacité de surcharge d’une ligne cette semaine et de la deuxième ligne la semaine prochaine. Mais Collett a déclaré que ces plans étaient désormais suspendus et que les tests futurs dépendraient du résultat de l’enquête.

“Cela pourrait être simple et les tests pourraient reprendre dans les deux prochaines semaines. S’il s’avère qu’il s’agit d’un problème plus important… cela pourrait prendre un certain temps à résoudre. Cela pourrait aller dans les deux sens”, a-t-il déclaré.

La centrale hydroélectrique de Muskrat Falls, d’une capacité de 824 mégawatts, a été mise en service il y a un an. Mais GE a eu du mal à achever la ligne électrique qui achemine l’électricité à émissions nulles de Muskrat vers Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

Le lien a fonctionné à environ 300 mégawatts, aidant à déplacer l’électricité coûteuse et polluante au mazout à la centrale de Holyrood.

Collett a qualifié le revers de jeudi de “significatif” et que l’interruption du courant était regrettable. Mais il a déclaré que les tests étaient nécessaires pour garantir la fiabilité future du lien.

“Nous rampons pour sortir de la tranchée”, a-t-il déclaré. “Nous sommes plus près de la ligne d’arrivée que nous ne l’avons même été.”

