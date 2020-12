SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Un haut responsable nord-coréen a visité une station de montagne qui avait été gérée conjointement avec la Corée du Sud rivale lors d’un rapprochement passé et a discuté des efforts visant à la reconstruire unilatéralement en «une station culturelle enviée par le monde entier», déclare les médias ont rapporté dimanche.

Certains experts disent que la Corée du Nord pourrait faire pression sur la Corée du Sud afin de bénéficier d’un engagement économique alors que la pandémie aggrave les problèmes économiques de la Corée du Nord.

Lors d’un voyage dans la station balnéaire de Diamond Mountain, le Premier ministre Kim Tok Hun «a souligné la nécessité de construire la zone touristique à notre manière, dans laquelle le caractère national et la modernité sont combinés tout en étant en bonne harmonie avec le paysage naturel», a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne.

Kim a déclaré que la Corée du Nord avait pour objectif de faire de la région montagneuse «celle bien connue pour servir la population et une station culturelle enviée par le monde entier». Lui et d’autres responsables ont discuté de la conception et de la construction d’un «hôtel de niveau mondial, d’un terrain de golf, d’un terrain de ski», selon KCNA.

La Corée du Nord avait organisé un programme de tournées conjoint dans la montagne avec la Corée du Sud pendant environ 10 ans avant d’être suspendu à la suite de la mort par balle d’un touriste sud-coréen en 2008. Environ 2 millions de touristes sud-coréens avaient visité la station, une source rare de monnaie étrangère pour le Nord appauvri.

Lorsque les relations se sont améliorées ces dernières années, les deux Corées ont poussé à relancer des projets économiques conjoints bloqués, notamment les tournées de Diamond Mountain. Mais Séoul a finalement été incapable de le faire sans défier les sanctions punitives de l’ONU imposées sur le programme nucléaire du Nord.

À la fin de l’année dernière, une Corée du Nord en colère a poussé à la destruction d’hôtels et d’autres installations de fabrication sud-coréenne dans le complexe et a exigé que la Corée du Sud envoie des travailleurs sur le site pour nettoyer les bâtiments. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a qualifié les installations sud-coréennes de «minables» et «d’apparence désagréable».

Mais en janvier, la Corée du Nord a reporté les plans de démolition par souci de propagation du coronavirus.

La Corée du Nord a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucun cas de virus, une affirmation contestée par de nombreux experts extérieurs. Une épidémie majeure en Corée du Nord pourrait avoir des conséquences dévastatrices car son système de santé reste fragile. La pandémie a également porté un coup dur à l’économie du Nord, ainsi que les sanctions de l’ONU et une série de catastrophes naturelles cet été.

Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul, a déclaré que le moment choisi pour la déclaration nord-coréenne de dimanche était moins lié au tourisme qu’à la pression politique. «En mettant en péril les espoirs d’engagement de Séoul», la Corée du Nord fait pression sur la Corée du Sud «pour qu’elle trouve des moyens de reprendre les avantages financiers pour le Nord», a-t-il déclaré.

Avant la pandémie, la Corée du Nord accueillait des touristes chinois dans la station. Mais les experts doutent qu’il puisse réaménager et transformer la région en un site touristique majeur sans la coopération de la Corée du Sud.

Le complexe se trouve juste au nord de la frontière intercoréenne et à des centaines de kilomètres (miles) de la frontière nord avec la Chine. Les mauvaises liaisons de transport de la Corée du Nord font qu’il est difficile d’y amener un grand nombre de touristes chinois.