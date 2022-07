NKorea ne revendique aucun nouveau cas de fièvre au milieu des doutes sur les données COVID

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord n’a signalé samedi aucun nouveau cas de fièvre pour la première fois depuis qu’elle a brusquement admis sa première épidémie nationale de COVID-19 et placé ses 26 millions d’habitants sous des restrictions plus draconiennes en mai.

Il y a eu des doutes répandus à l’extérieur quant à l’exactitude des statistiques nord-coréennes, car ses décès signalés sont trop faibles et ses cas de fièvre quotidiens ont chuté trop rapidement récemment. Certains experts affirment que la Corée du Nord a probablement manipulé l’ampleur des maladies et des décès pour aider le dirigeant Kim Jong Un à maintenir un contrôle absolu dans un contexte de difficultés économiques croissantes.

Le centre anti-épidémique d’urgence de l’État du Nord a déclaré via les médias d’État qu’il n’avait trouvé aucun patient atteint de fièvre au cours des dernières 24 heures. Il a déclaré que sa charge de travail totale était d’environ 4,8 millions et qu’environ 99,99% d’entre eux se sont complètement rétablis. Le nombre de décès dans le pays reste à 74, un taux de mortalité de 0,0016% qui serait le plus bas au monde s’il était vrai.

Malgré le zéro cas déclaré, on ne sait pas si et dans quel délai la Corée du Nord déclarerait officiellement la victoire sur le COVID-19 et lèverait les restrictions liées à la pandémie, car les experts disent qu’elle pourrait faire face à une résurgence virale plus tard cette année, comme de nombreux autres pays. Récemment, les médias d’État nord-coréens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils intensifiaient et modernisaient leurs systèmes anti-épidémiques pour se prémunir contre les sous-variantes de coronavirus et d’autres maladies comme la variole du singe qui sévissent dans d’autres pays.

“Le pouvoir organisationnel et l’unité propres à la société (de Corée du Nord) se manifestent pleinement dans la lutte pour faire avancer la victoire dans la campagne anti-épidémique d’urgence en exécutant pleinement les politiques anti-épidémiques du parti et de l’État”, a déclaré le a déclaré samedi l’agence de presse centrale coréenne officielle.

Le zéro cas revendiqué par la Corée du Nord pourrait encore avoir une signification symbolique dans ses efforts pour établir l’image de Kim en tant que leader qui a contrôlé l’épidémie beaucoup plus rapidement que d’autres pays. Kim aurait besoin de telles références pour obtenir un plus grand soutien du public pour surmonter les difficultés économiques causées par la fermeture des frontières liées à la pandémie, les sanctions de l’ONU et sa propre mauvaise gestion, selon les observateurs.

“En Corée du Nord, la santé publique et la politique ne peuvent être séparées l’une de l’autre, et cet aspect a de nouveau été révélé lors de son épidémie de COVID-19”, a déclaré Ahn Kyung-su, responsable de DPRKHEALTH.ORG, un site Web axé sur la santé. problèmes en Corée du Nord. “Depuis qu’ils ont commencé avec des données manipulées, ils mettent maintenant fin à l’épidémie avec des données manipulées.”

Le zéro cas était largement attendu car le nombre de cas de fièvre quotidiens en Corée du Nord a chuté ces derniers jours – il y a eu trois cas signalés vendredi et 11 jeudi – contre un pic d’environ 400 000 par jour en mai. Le pays, qui manque de kits de test, n’a identifié qu’une fraction de ses 4,8 millions de patients atteints de fièvre comme cas confirmés de COVID-19.

De nombreux experts extérieurs craignaient auparavant que l’épidémie du Nord n’ait des conséquences dévastatrices car la plupart de ses habitants ne seraient pas vaccinés et environ 40% seraient sous-alimentés. Mais maintenant, les militants et les transfuges ayant des contacts en Corée du Nord disent qu’ils n’ont rien entendu de tel qu’une catastrophe humanitaire se produisant en Corée du Nord.

Signe d’un ralentissement de l’épidémie, la Corée du Nord a organisé la semaine dernière des événements publics massifs sans masque dans sa capitale, Pyongyang, où des milliers d’anciens combattants âgés de la guerre de Corée et d’autres se sont rassemblés de tout le pays pour célébrer le 69e anniversaire de la fin des années 1950. -53 guerre. Lors d’une cérémonie d’anniversaire, Kim a serré dans ses bras et échangé des poignées de main avec des vétérans avant de prendre des photos de groupe avec d’autres participants. Personne ne portait de masque, selon les photos des médias d’État.

Shin Young-jeon, professeur de médecine préventive à l’Université Hanyang de Séoul, a déclaré que la Corée du Nord saurait que zéro cas ne signifie pas qu’elle n’a pas de patients COVID-19 car il y a probablement des cas asymptomatiques. Il a déclaré que la Corée du Nord n’annoncerait probablement pas qu’elle avait officiellement surmonté la pandémie de sitôt en raison des inquiétudes concernant une résurgence.

“Les médias d’État de la Corée du Nord ont déjà utilisé des expressions comme s’ils gagnaient leur combat anti-virus. La seule autre expression qu’ils peuvent utiliser maintenant est de déclarer que le coronavirus a été complètement éliminé de son territoire », a déclaré Shin. “Mais si de nouveaux cas réapparaissent, la Corée du Nord perdrait la face.”

La seule route pour la nouvelle propagation virale de la Corée du Nord depuis l’étranger est probablement la Chine, son principal allié qui partage une longue frontière poreuse avec le pays, et la Corée du Nord aurait probablement du mal à annoncer la victoire sur la pandémie tant que la Chine ne le fera pas, a déclaré Lee. Yo Han, professeur à l’École supérieure de santé publique de l’Université Ajou en Corée du Sud.

La frontière entre la Corée du Nord et la Chine est en grande partie fermée depuis plus de 2 ans et demi, à l’exception de quelques mois lorsqu’elle a rouvert plus tôt cette année.

Certains observateurs affirment que la réponse élevée du Nord à la pandémie a fourni à Kim un outil pour renforcer son régime autoritaire au milieu des plaintes du public concernant des restrictions de longue date. Ils disent que la Corée du Nord pourrait à nouveau signaler un petit nombre de cas de fièvre dans les prochains jours.

Les experts étrangers ont du mal à évaluer avec autorité le nombre réel de morts en Corée du Nord. Ils notent que la pénurie de kits de test dans le Nord rendrait également pratiquement impossible pour le pays de déterminer si des personnes âgées ou d’autres personnes atteintes de maladies sous-jacentes sont mortes du COVID-19 ou d’autre chose.

Shin, le professeur d’université, a maintenu son étude antérieure qui prévoyait que la Corée du Nord subirait probablement 100 000 à 150 000 morts. Il a déclaré avoir utilisé des données sud-coréennes montrant son taux de mortalité des personnes non vaccinées pour la variante omicron, dont l’épidémie admise par la Corée du Nord en mai était de 0,6%.

D’autres experts disent que le nombre de morts dans le Nord serait de plusieurs milliers au maximum. Ils ont déclaré que des taux de mortalité plus importants avaient dû être détectés par des groupes de surveillance nord-coréens.

