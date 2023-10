Arsenal a écrasé Sheffield United samedi sur le score de 5-0. Les Gunners ont été alimentés dans le match par un tour du chapeau de l’avant-centre Eddie Nketiah. Il s’agissait du deuxième match à trois buts de l’international anglais pour le club et du premier en Premier League.

Les Gunners ont commencé le match avec de multiples changements dans leur équipe par rapport à un match en milieu de semaine avec Séville. L’attaquant vedette Gabriel Jesus a été complètement exclu de l’équipe en raison d’une blessure musculaire. Le manager Mikel Arteta a également placé Martin Odegaard, Gabriel, Jorginho et Takehiro Tomiyasu sur le banc. À leur place, Emile Smith Rowe, Jakub Kiwior, Kai Havertz et Oleksandr Zinchenko ont obtenu des places de titulaire pour le club.

Les hôtes ont commencé le match, comme on pouvait s’y attendre, du bon pied. Malgré le changement d’alignement, Arsenal a dominé la possession et a joué quelques passes astucieuses au début du match. Même si les Gunners semblaient solides au début, ils n’ont pas réussi à briser la défense de Sheffield United. En fait, le seul tir enregistré par les hôtes dans les 20 premières minutes du match a été bloqué avant de pouvoir atteindre Wes Foderingham dans le but.

Nketiah inscrit le premier but pour permettre à Arsenal de se diriger vers un tour du chapeau

Néanmoins, Nketiah a finalement donné l’avantage à Arsenal à la 28e minute après une touche glorieuse et a terminé au-delà du gardien. Declan Rice a décroché une passe décisive pour le but en envoyant un centre bas dans la surface en direction de son coéquipier. Nketiah a récupéré le ballon, a parfaitement contourné un défenseur des Blades et a facilement décoché un tir d’un Foderingham plongeant. C’était la première tentative cadrée dans le match de chaque côté.

Arsenal a continué à faire pression sur les visiteurs dans les dernières étapes de la période d’ouverture. Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe ont tous deux eu de solides occasions d’ajouter à l’avance de leur club, mais aucun d’eux n’a pu envoyer un tir de Foderingham. En conséquence, les Gunners sont entrés dans la pause de la mi-temps avec seulement un but d’avance.

L’attaquant réalise un tour du chapeau avec deux scores en seconde période

Néanmoins, il a fallu moins de cinq minutes à Nketiah pour doubler la mise d’Arsenal en seconde période. Foderingham a essentiellement fouillé un centre profond dans sa surface sur un corner. Le ballon est ensuite tombé directement sur le buteur à quelques mètres du but. Nketiah a catégoriquement placé un tir puissant dans le coin supérieur le plus éloigné du filet. Il y a eu un examen VAR relativement court pour une éventuelle infraction de Ben White, mais le but a finalement été accordé à juste titre.

Nketiah a ensuite complété son tour du chapeau à la 58e minute avec une frappe de loin absolument époustouflante. Smith Rowe a trouvé l’attaquant dans un petit espace juste à l’extérieur de la surface de Sheffield. L’international anglais a récupéré le ballon, s’est légèrement retourné et a envoyé un tir incroyable au fond des filets. Foderingham a tenté de sauver le tir, mais le ballon était parfaitement placé.

Les remplaçants apportent la touche finale à la victoire d’Arsenal

Les hôtes ont ensuite obtenu un penalty à quelques minutes de la fin. Bien que la décision n’ait pas été initialement rendue sur le terrain, les rediffusions ont montré que le remplaçant Fabio Vieira avait été éliminé dans la surface par Oliver Norwood. Bien que Nketiah ait attrapé le ballon pour apparemment tirer le coup de pied, il a finalement donné le ballon à Vieira. Le meneur de jeu portugais est intervenu et a simplement décoché un tir de Foderingham.

Tomiyasu a terminé le match pour les hôtes avec un but après six minutes de temps additionnel. Le défenseur s’est accroché à un ballon lâche dans la surface de Sheffield sur un corner. Il s’agissait du tout premier but de l’arrière latéral japonais pour le club lors de sa 50e apparition en Premier League.

Cette victoire place les Gunners au deuxième rang du classement de l’élite pour le moment. Manchester City pourrait éventuellement devancer ses rivaux avec une victoire d’au moins quatre buts dimanche. Sheffield United, en revanche, reste en bas du classement avec un seul point jusqu’à présent cette saison.

Crédits photos : IMAGO / PA Images : IMAGO / Pro Sports Images