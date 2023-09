Nketiah d’Arsenal : la compétition de Jésus m’a rendu meilleur

Eddie Nketiah estime que sa « compétition amicale » avec son coéquipier d’Arsenal, Gabriel Jesus, a fait de lui un meilleur joueur après avoir reçu sa première convocation en Angleterre.

Depuis que Jesus a rejoint les Gunners de Manchester City pour un contrat de 45 millions de livres sterling l’été dernier, Nketiah a dû attendre ses opportunités pour diriger l’attaque d’Arsenal.

Il s’est révélé être une doublure digne la saison dernière en remplaçant pendant plus de trois mois après que Jesus ait subi une grave blessure au genou en jouant pour le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar et a commencé cette saison de manière prometteuse, marquant contre Nottingham Forest et Fulham.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a récompensé Nketiah avec une place dans son équipe de 26 joueurs pour les prochains matches en Ukraine et en Écosse, avant que le joueur de 24 ans n’aborde sa relation avec Jésus à St George’s Park mardi.

Gabriel Jesus a remplacé Eddie Nketiah et a marqué un but tardif lors de la victoire 3-1 d’Arsenal contre Manchester United dimanche. John Walton/PA Images via Getty Images

« C’est un joueur fantastique et un gars formidable en dehors du terrain », a déclaré Nketiah à propos de Jesus. « Nous nous entendons très bien. C’est agréable de rivaliser avec quelqu’un de ce niveau.

« Cela ne fera que faire des choses pour moi et nous savons tous les deux que nous voulons faire la même chose, c’est-à-dire aider l’équipe, contribuer et marquer des buts. Naturellement, nous nous poussons mutuellement à l’entraînement, nous nous poussons mutuellement pendant les matchs.

« C’est une compétition saine et amicale. Nous savons que parfois nous allons jouer ensemble, parfois je pourrais jouer, parfois il pourrait jouer. Nous avons cette bonne relation dans laquelle nous nous soutenons toujours. Nous voulons tous la même chose, c’est-à-dire » Aidez Arsenal. J’espère que ce sera une excellente saison pour nous deux. «

Nketiah a également révélé qu’il prévoyait de demander conseil à Harry Kane – et a admis que la tâche était moins compliquée après que le capitaine anglais ait quitté Tottenham, son rival du nord de Londres, pour le Bayern Munich cet été.

« C’est un attaquant de classe mondiale », a ajouté Nketiah. « Aujourd’hui, c’était ma première séance, donc je suis sûr que je serai à son oreille toute la semaine – pour obtenir des conseils et apprendre. Je pense que c’est une autre excellente occasion de repartir, d’apprendre et de s’améliorer et de voir ce que font les autres meilleurs attaquants, comment ils se préparent pour les jeux.

« Je pense que cela rend la conversation un peu plus facile, évidemment, maintenant qu’il a fait le pas, mais c’est un joueur fantastique, et je lui souhaite tout le meilleur pour son prochain chapitre. »