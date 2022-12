Nketiah achève sa récupération alors qu’Arsenal bat West Ham et termine sept sans faute en tête

“One Arsène Wenger” était le chant qui résonnait dans les Emirats. Dans la loge des réalisateurs, le vieux maître répondit par un signe de la main. Gabriel Martinelli venait de mettre Arsenal devant, une partie du football rappelait leurs années de gloire et, lors de sa première visite depuis son départ avec émotion en 2018, l’architecte de l’époque aurait eu le sentiment que le bon vieux temps revenait. . Peut-être le sont-ils vraiment. Bien qu’il s’agisse finalement d’une victoire confortable pour les leaders, cela semblait significatif: de nombreux yeux attentifs se demandaient si six semaines de congé auraient pu mettre fin à leurs prétentions au titre dans leur foulée. West Ham était le genre d’adversaires maladroits qui pouvaient tester cette idée mais, comme pratiquement tous ceux qui ont croisé le chemin d’Arsenal entre août et novembre, ils ont été largement dominés. Arsenal fait une offre pour Mykhaylo Mudryk mais le Shakhtar Donetsk veut 85 millions de livres sterling Lire la suite Il a fallu du temps pour que cela se traduise sur le score et Arsenal a eu le désagrément de prendre du retard quand, avant la demi-heure, Saïd Benrahma a transformé un penalty. Ils avaient superbement réagi aux revers plus tôt dans la campagne, mais voici un examen, si peu de temps après le redémarrage de la ligue, pour savoir s’ils se souvenaient comment se comporter avec l’air de champions potentiels. Devant Wenger, ils l’ont dépassé. “Il a choisi le bon moment, une journée vraiment spéciale”, a déclaré un Mikel Arteta rayonnant de la présence de son ancien patron. “Le Boxing Day est une belle journée pour jouer au football et je pense que la performance était au niveau qu’il méritait. J’espère qu’il l’a aimé. Il n’y aura aucune inquiétude à ce sujet. Arsenal était irrésistible après la pause et dansait sur l’air de Martin Ødegaard, qui chantait dès le premier coup de sifflet et produisait une leçon d’art de meneur de jeu. Arteta tenait à souligner le travail de son capitaine hors du ballon, mais ses deux passes décisives, même si la première semblait chanceuse, produisaient une gratification plus instantanée. C’était, au risque de travailler un point, un affichage individuel adapté à l’apogée de l’ère de Wenger. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

“Peut-être qu’ils avaient besoin d’un peu de chance pour les relever”, a déclaré David Moyes, découragé, dont l’équipe avait montré un aperçu de son redoutable meilleur avant de s’effondrer à une quatrième défaite consécutive. Si c’est le cas, Arsenal s’en est emparé et à la 58e minute, ils étaient en tête grâce au but qui a tant ravi Wenger.

C’était un résumé de tout ce qui était bon dans l’équipe moderne, un Saka affamé remportant son combat avec Declan Rice avant qu’Ødegaard ne prenne le relais et, via Granit Xhaka, Martinelli a été retrouvé sur la gauche de la surface. Une torsion à l’extérieur, une finition basse à l’intérieur du premier poteau et, même si Moyes avait raison de suggérer que Lukasz Fabianski aurait dû faire mieux, du point de vue des vainqueurs, c’était un triomphe d’exécution.

Arteta était ravi que le troisième soit venu de Nketiah, qui a de grosses chaussures à remplir en l’absence de Gabriel Jesus mais a offert une réponse convaincante à tous les critiques ici. Nketiah a roulé Thilo Kehrer et a percé Fabianski après un autre mouvement doux qui a vu Ben White échapper habilement à Benrahma avant qu’Ødegaard ne joue la dernière passe. Le jeu de Nketiah s’est considérablement amélioré au cours des 12 derniers mois et il n’y a certainement pas eu de baisse de l’intensité offensive d’Arsenal. “S’il avait des doutes, j’espère que cela pourra lui donner plus de confiance dans ce qu’il fait”, a déclaré Arteta.

Bukayo Saka (à gauche) frappe à la maison devant Lukasz Fabianski pour l’égalisation d’Arsenal. Photo : Mark Leech/Hors-jeu/Getty Images

West Ham semble court à ce sujet et doit regretter le moment où, moins d’une minute après le début de la seconde période, Michail Antonio s’est échappé mais a tiré sur Aaron Ramsdale. Ils avaient quelque chose à quoi s’accrocher après que William Saliba ait abattu Jarrod Bowen, Benrahma faisant le reste, mais ils sont 16e et sont dans le pétrin. “Nous sommes devenus mous en seconde période”, a déclaré Moyes, qui aurait pu penser que sa chance était au rendez-vous lorsque VAR a correctement annulé un coup de pied accordé pour le handball contre Aaron Cresswell alors que la mi-temps approchait.

C’était la soirée d’Arsenal et, sans aucun doute, celle de Wenger aussi. “J’espère qu’en marchant dans le bâtiment, il ressentira tout ce que tout le monde pense de lui, l’héritage qu’il a laissé ici”, a déclaré Arteta. Son équipe est peut-être sur le point de s’appuyer dessus.