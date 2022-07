N’Keal Harry voit une “opportunité en or” à Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – N’Keal Harry s’est entraîné le matin du 12 juillet. Il y avait plus de travail à faire plus tard, mais il avait juste assez de temps pour une petite sieste, alors il en a profité.

Bientôt, il fut brutalement réveillé lorsque son manager fit irruption. Harry avait été échangé des Patriots aux Bears.

“J’ai sauté du lit,” dit Harry. “J’étais juste excité, mec, c’était juste mon sentiment initial.”

Le directeur général Ryan Poles et les Bears ont échangé un choix de repêchage de septième tour en 2024 contre le receveur des Patriots, qui était un choix de repêchage de premier tour il y a seulement trois ans. La Nouvelle-Angleterre a emmené Harry avec le 32e choix au total en 2019 après une carrière universitaire dominante à l’Arizona State.

En trois saisons en Nouvelle-Angleterre, Harry n’a jamais été à la hauteur de la facturation du premier tour. Il n’a capté que 57 passes pour 598 verges et quatre touchés au cours de sa carrière dans la NFL. La saison dernière, il n’a commencé que quatre matchs.

Il était assez bien documenté qu’Harry avait demandé un échange l’été dernier. Un an plus tard, sa demande est finalement acceptée. Il vient à Chicago à la recherche d’un nouveau départ avec une nouvelle équipe. Les Bears peuvent certainement fournir cela. La position de récepteur large est grande ouverte, Darnell Mooney étant probablement le seul verrou à être un starter.

“J’ai juste l’impression que c’est un bon choix pour moi”, a déclaré Harry. “Même quand je suis entré dans le bâtiment, j’ai ressenti beaucoup de bonnes vibrations. Tout le monde ici est excité.

La première chose que quelqu’un remarque en rencontrant Harry est sa taille. À 6 pieds 4 pouces et 225 livres, il ne ressemble pas à un receveur large. Ce corps lui a permis d’exceller en tant que bloqueur à partir du poste de receveur.

Il fournit également une longueur indispensable pour contraster avec des récepteurs plus petits comme Mooney et Byron Pringle. Il y a des possibilités alléchantes avec un cadre comme celui-là.

“Vous lisez à propos d’un gars, c’est vrai, et vous êtes dans le processus de repêchage et tout ça, mais quand il arrive devant vous, vous vous dites:” Whoa, c’est un gros mec épais “”, a déclaré le coordinateur offensif des Bears, Luke. dit Getsi. “Je veux dire que c’est un gars impressionnant, mais je suis encore plus impressionné par sa mentalité, par la façon dont il est arrivé ici. Il est venu ici avec un but.

Harry semble certainement désireux de faire ses preuves. Il est exactement le type de joueur à faible risque et à haute récompense que les Polonais ont amené dans toute la liste. Il n’a que 24 ans. Il est temps de débloquer le joueur qui a eu des saisons de réception consécutives de 1 000 verges à l’université avant de se déclarer pour le repêchage après sa saison junior. Curieusement, à 24 ans, Harry – un vétéran de trois ans – est plus jeune que le choix de repêchage recrue de troisième ronde des Bears, Velus Jones Jr.

Jones était un étudiant en deuxième année en chemise rouge à l’USC en 2018 lorsque Harry a fait une prise ridicule à une main contre les chevaux de Troie au Los Angeles Memorial Coliseum. Jones se souvient avoir vu cette prise depuis la ligne de touche.

“Il est beaucoup plus poli qu’il ne l’était à l’époque”, a déclaré Jones. « Il est vraiment impressionnant. La façon dont il bloque, la façon dont il exécute ses itinéraires et tout, sa coordination œil-main. C’est un gars spécial.

Jones a comparé Harry à un dieu grec.

“Je dirais comme un Hercule”, a-t-il plaisanté.

Lorsque les Bears ont échangé contre Harry, l’entraîneur-chef Matt Eberflus l’a appelé et lui a dit que c’était une table rase. Avec une ardoise presque vierge pour l’équipe au poste de receveur, quelqu’un va devoir intervenir et faire des jeux.

“C’est une opportunité en or pour nous tous [at wide receiver]”, dit Harry. «C’est juste qui va l’attraper. J’ai juste l’impression que je dois capitaliser sur cela, je dois juste montrer à quel point je suis dominant et j’ai juste besoin d’être ce grand et fort receveur large.

Prise de présence : Le centre Lucas Patrick a une blessure à la main droite et sera absent pendant un certain temps, a déclaré Eberflus après l’entraînement vendredi. Patrick a quitté l’entraînement de jeudi avec la blessure et n’était pas présent vendredi.

Le plaqueur de deuxième année Teven Jenkins était absent pour sa deuxième journée consécutive. Eberflus a déclaré que Jenkins “travaille sur quelque chose avec les entraîneurs”. Il a refusé de préciser si Jenkins souffrait d’une blessure ou d’une maladie. Jenkins s’est entraîné lors de la première journée du camp d’entraînement mercredi, mais n’a pas été sur le terrain d’entraînement depuis.

Le demi de coin Thomas Graham Jr. a raté sa deuxième journée d’entraînement consécutive en raison d’une blessure non divulguée. Le garde Cody Whitehair était présent mais n’était pas un participant à part entière vendredi.

Eberflus a déclaré qu’il n’élaborerait pas beaucoup sur les blessures pendant le camp d’entraînement.

“Si vous n’avez pas à me révéler les blessures en ce moment, ce que vous faites pendant la saison, pourquoi le feriez-vous?” dit Eberflus.