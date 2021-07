N’Keal Harry: Le receveur large des New England Patriots demande un échange | Nouvelles de la NFL

Le receveur large des New England Patriots N’Keal Harry cherche à relancer sa carrière dans la NFL ailleurs

Le receveur large des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, N’Keal Harry, a officiellement demandé un échange alors qu’il cherche à changer de décor après avoir connu un début de vie saccadé dans la NFL.

L’agent de Harry, Jamal Tooson, a publié mardi une déclaration décrivant sa conviction que le choix de première ronde de 2019 nécessitait un « nouveau départ » avant le camp d’entraînement, qui devrait débuter plus tard ce mois-ci.

« Au cours des derniers mois, j’ai travaillé en collaboration avec les Patriots dans les coulisses pour mettre en place un plan permettant à N’Keal de prospérer en Nouvelle-Angleterre », a déclaré Tooson.

« En deux saisons, il a 86 cibles, ce qui n’a évidemment pas répondu aux attentes des Patriots et de N’Keal lorsqu’ils ont repêché une menace dominante dans le champ qui était pratiquement imparable au moment de l’attaque à l’université.

« Après de nombreuses conversations avec les Patriots, je pense qu’il est temps pour un nouveau départ et mieux pour les deux parties si N’Keal passe avant le début du camp d’entraînement. C’est pourquoi j’ai informé les Patriots aujourd’hui que je demande officiellement un échange sur au nom de mon client.

« N’Keal comprend qu’un ingrédient clé de la production est l’opportunité. Il continuera à travailler dur pour développer et affiner son art après avoir raté une grande partie de son année recrue à cause d’une blessure. Ses attentes pour le jour du repêchage pour sa carrière dans la NFL n’ont pas changé. Nous sommes convaincus que le succès est imminent pour lui et nous le poursuivrons agressivement. »

Harry a subi une année recrue perturbée en Nouvelle-Angleterre alors qu’il a passé les deux premiers mois de la saison dans la réserve des blessés avec un problème de cheville qu’il a contracté au camp d’entraînement, le limitant à 12 attrapés pour 105 verges et deux touchés en sept matchs.

Les espoirs de démarrer en 2020 ont été confrontés à un autre obstacle lorsque le départ de Tom Brady après 20 ans a ouvert la voie à un nouveau programme offensif sous Cam Newton. Et tandis que Harry a réussi à montrer des éclairs de progrès, il a vu l’année avec seulement 33 réceptions pour 309 verges et deux scores en 14 matchs, dont seulement neuf départs.

Les Patriots ont cherché à renforcer leurs options de réception pendant l’agence libre, en acquérant un nouveau tandem serré de Jonnu Smith et Hunter Henry ainsi qu’en signant les receveurs larges Nelson Agholor et Kendrick Bourne pour ajouter à l’agent libre non repêché 2019 Jakobi Meyers, qui a dirigé New L’Angleterre avec 59 attrapés pour 729 yards la saison dernière.

En apparence, les chances d’Harry de s’affirmer comme une arme principale semblaient minces, les questions étant maintenant sa valeur commerciale, qui pourrait être sur le marché pour un récepteur et bien sûr à quel point les Patriots seront prêts à se séparer de lui.