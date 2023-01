NJPW Wrestle Kingdom 17: Résultats en direct, Omega Sephiroth, Sasha Banks arrive et plus

Le Wrestle Kingdom de New Japan Pro Wrestling s’est fait un nom au cours des deux dernières décennies pour présenter chaque année certaines des meilleures luttes professionnelles de la planète au Tokyo Dome. C’est une tradition du 4 janvier – et la carte de cette année est une fois de plus remplie des meilleurs talents de la promotion.

La mort du fondateur de la NJPW, Antonio Inoki, qui a lancé la promotion au début des années 70, pèse lourdement sur l’événement de cette année. Un match par équipe à six en grande partie sans incident a été disputé en son honneur entre certaines des mains les plus anciennes du NJPW lors de l’avant-spectacle.

Comme pour Wrestle Kingdom 14, 15 et 16, l’événement se déroulera sur deux nuits, mais les choses sont un peu différentes cette année. Plutôt que d’avoir la deuxième nuit 24 heures après la première, la suite de Wrestle Kingdom 17 aura lieu le 21 janvier à Yokohama Arena. Les correspondances pour cette carte sont encore à déterminer, mais vous pouvez parier qu’il y aura quelques rivalités allumées la première nuit.

Les combats phares verront le retour de Kenny Omega d’AEW dans un match contre Will Ospreay pour le championnat IWGP des États-Unis avant que Jay White affronte l’éternel événement principal Kazuchika Okada pour le championnat IWGP Heavyweight pour clôturer le spectacle.

Voici quand et comment regarder Wrestle Kingdom 17, ainsi que la carte complète, les résultats en direct et quelques pensées parasites sur ce qui s’est passé.

Quand commence Wrestle Kingdom 17 ?

L’événement débutera à 15 h 20, heure normale du Japon, le 4 janvier, ce qui en fait un départ très tardif (ou très tôt) pour les résidents aux États-Unis.

Côte ouest des États-Unis : 22h20 PT, 3 janvier

Côte est des États-Unis : 1 h 20 HE, le 4 janvier

Royaume-Uni : 6h20 GMT

Australie : 17 h 20 AEST

Officiellement, la cloche sonne à 17 h JST pour lancer la soirée, vous avez donc quelques heures supplémentaires dans votre manche si vous n’êtes pas intéressé par les premiers matchs ou l’avant-spectacle.

Comment diffuser Wrestle Kingdom 17 en direct

Le moyen le plus simple et le plus pratique de regarder est de vous inscrire à Monde NJPW, le service de diffusion en continu de NJPW. Cela vous donne accès aux commentaires en japonais et en anglais. L’inscription coûte 999 yens japonais, soit environ 7,60 USD. Vous pouvez regarder en direct ou à la demande, donc si vous êtes aux États-Unis et que vous avez besoin de vous endormir… frappez-le le lendemain.

Si c’est le cas et que vous ne voulez pas de spoilers… ne lisez pas la suite.

Carte de match et résultats de Wrestle Kingdom 17



Les gagnants sont indiqués en gras.

Première partie:

Ryohei Oiwa contre Boltin Oleg (Exposition) — s’est terminé par un match nul dans le temps imparti.

KOPW 2023 Droit de défier Rumble — Great-O-Khan, Sho, Toru Yano et Shingo Takagi étaient les quatre derniers . Ils s’affronteront au New Year Dash !! le 5 janvier pour le championnat KOPW.

. Ils s’affronteront au New Year Dash !! le 5 janvier pour le championnat KOPW. Yuji Nagata, Satoshi et Togi Nakabe contre Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki et Tiger Mask (match commémoratif Antonio Inoki).

Spectacle principal :

Prise 2/2 (TJP et Francesco Akira) (C) contre CHAOS (Lio Rush et Yoh) pour le championnat IWGP Junior Heavyweight Tag Team.

contre CHAOS (Lio Rush et Yoh) pour le championnat IWGP Junior Heavyweight Tag Team. KAARI (C) contre Tam Nakano pour le championnat féminin IWGP.

contre Tam Nakano pour le championnat féminin IWGP. FTR (Dax Harwood et Cash Wheeler) (C) contre Bishamon (Hirooki Goto et Yoshi-Hashi) pour le championnat par équipe de l’IWGP.

pour le championnat par équipe de l’IWGP. Zack Sabre Jr. contre Ren Narita (tout premier match de championnat du monde de télévision NJPW).

contre Ren Narita (tout premier match de championnat du monde de télévision NJPW). Karl Anderson (C) contre Tama Tonga pour JAMAIS Openweight Championship.

pour JAMAIS Openweight Championship. Keiji Muto, Hiroshi Tanahashi & Shota Umino contre Los Ingobernables de Japon.

contre Los Ingobernables de Japon. Match à quatre mettant en vedette Taiji Ishimori (C) vs. Hiromu Takahaski contre El Desperado contre Master Wato pour le championnat IWGP Junior Heavyweight – Takahashi épingle Master Wato.

contre El Desperado contre Master Wato pour le championnat IWGP Junior Heavyweight – Takahashi épingle Master Wato. Will Ospreay (C) contre Kenny Omega pour le championnat IWGP US Heavyweight.

Jay White (C) contre Kazuchika Okada pour le championnat IWGP World Heavyweight.

Wrestle Kingdom 17 Pensées et observations errantes