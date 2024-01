NJ Transit propose des hausses tarifaires massives de 15 % alors que le président du MTA se moque du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, pour son trou budgétaire

Métro





NJ Transit souhaite augmenter ses tarifs de 15 %, mais pourrait encore être confronté à un énorme trou budgétaire dans un an – une situation désastreuse qui amène le chef de la MTA à se moquer du gouverneur de Garden State.

Le président du MTA, Janno Lieber, a critiqué mercredi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, à propos de son chaos budgétaire dans les transports en commun, s’en prenant à l’un des critiques les plus virulents du péage prévu pour les embouteillages à Manhattan.

“Phil Murphy a dit qu’il allait réparer le New Jersey Transit si cela le tuait”, a déclaré Lieber aux législateurs de l’État de New York lors d’une audience budgétaire à Albany. “Je ne suis pas sûr. Il n’est pas en train de mourir, et je ne sais même pas s’il essaie.

« Il est décevant qu’un gouverneur qui se targue du soutien d’Al Gore ait laissé le New Jersey Transit sans financement pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement », a-t-il ajouté plus tard.

NJ Transit prévoit également de supprimer son programme de réduction en période de pandémie – FlexPass – qui offre une réduction de 20 % sur l’achat de packs de 20 billets de train afin de combler un trou budgétaire.

Les changements, qui pourraient entrer en vigueur dès juillet, augmenteraient le prix d’un laissez-passer mensuel pour un navetteur sur la ligne Morris-Essex arrivant à Penn Station depuis Summit à 342 $ pour un laissez-passer mensuel, contre 298 $.

Un banlieusard monte à bord d’un train NJ Transit à destination de New York à Secaucus Junction. REUTERS

De plus, il y aurait des hausses tarifaires de 3 % chaque année suivante. La dernière hausse tarifaire remonte à 2015.

Mais même l’augmentation massive du prix des billets ne donnerait à Murphy qu’un an de répit, car les documents budgétaires montrent que NJ Transit sera confronté à des déficits budgétaires. estimé à 767 millions de dollars encore l’année prochaine. Cela représente environ un quart de son budget total de 3 milliards de dollars.

Murphy a poursuivi le gouvernement fédéral et le MTA dans le but de mettre un terme au programme de péage pour les congrès de New York, que le MTA espère lancer dès mai.

Le péage devrait être de 15 dollars, facturé une fois par jour pour les voitures circulant au sud de la 60e rue à Manhattan.

Le président du MTA, Janno Lieber, s’adresse aux journalistes lors d’une conférence de presse en septembre 2023 à Grand Central. Robert Miller

Les responsables de New York espèrent que cette taxe permettra de retirer 120 000 voitures et camions des rues et avenues locales bondées tout en collectant 15 milliards de dollars pour des améliorations majeures du réseau de bus, de métro et de chemin de fer de la MTA.

Les conducteurs arrivant via les tunnels à péage de l’East River et de l’Hudson River bénéficieraient d’une réduction de 5 $ ; les camions de livraison paieraient 24 $ par jour et les camions porte-conteneurs débourseraient 36 $.

Les avocats de Murphy ont présenté une multitude d’arguments contre le nouveau péage, notamment : que l’examen environnemental de 4 000 pages était insuffisant, qu’il est inconstitutionnel car il toucherait de manière disproportionnée les résidents du New Jersey et que l’utilisation des revenus du péage pour des projets de transport en commun viole la loi fédérale.

Malgré les arguments, le Garden State impose des péages aux conducteurs new-yorkais qui passent par l’autoroute à péage ou par la Garden State Parkway et utilise régulièrement les revenus des péages à d’autres fins, notamment pour améliorer les finances de NJ Transit.

Les documents budgétaires de NJ Transit publiés parallèlement aux hausses proposées montrent que le déficit de 2026 pèse trois quarts de milliard de dollars, malgré une injection attendue de 470 millions de dollars cette année-là en provenance de l’autoroute à péage.

La MTA a commandé plus de 1 000 nouvelles voitures de métro pour remplacer les rames vieillissantes des lignes aux lettres. Ces nouveaux trains font partie du budget de mise à niveau de 55 milliards de dollars de l’agence, qui mise sur 15 milliards de dollars provenant du péage de congestion. Paul Martinka

Le gouverneur Phil Murphy prononce son discours annuel sur l’état de l’État à Trenton plus tôt cette année. PA

Les défenseurs du transport en commun avertissent depuis des années que les législateurs de Murphy et de Trenton jouaient avec les finances de NJ Transit en ne parvenant pas à proposer un plan pour remplacer les revenus de billets perdus suite à la baisse de l’achalandage à l’ère de la pandémie.

“Les hausses de tarifs d’aujourd’hui résultent directement de l’échec persistant du New Jersey à résoudre un problème bien connu, et les usagers de NJ Transit méritent mieux”, a déclaré Zoe Baldwin, la plus grande experte du New Jersey à la Regional Plan Association.

“Il existe de nombreuses façons de remédier au précipice fiscal imminent de NJ Transit sans recourir à des mesures aussi drastiques et nous sommes extrêmement déçus qu’aucune des autres options n’ait été sérieusement explorée avant que les usagers ne soient confrontés à cette hausse tarifaire.”

Un banlieusard attend un train à deux étages du NJ Transit pour New York. REUTERS

À New York, la gouverneure Kathy Hochul a été critiquée pour avoir augmenté les charges sociales de la ville afin de combler les principaux déficits budgétaires de la MTA l’année dernière. Le prélèvement a permis à la MTA de maintenir les augmentations de tarifs à une fraction seulement de celles actuellement recherchées dans le New Jersey, tout en augmentant le service sur certaines lignes de lettres du métro.

NJ Transit a défendu sa proposition dans un communiqué.

« Ces défis budgétaires ne sont pas propres à NJ TRANSIT », a déclaré le principal patron de l’agence, Kevin Corbett. « Les agences de transport en commun de tout le pays sont confrontées à des déficits similaires en raison d’un retard continu de l’achalandage par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, de la diminution et de l’épuisement des fonds fédéraux de secours liés au COVID, et de l’augmentation substantielle et continue des augmentations obligatoires, non discrétionnaires et contractuelles.

Le bureau de Murphy n’a pas répondu à une demande de commentaire.











