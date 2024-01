NJ Transit propose d’augmenter ses tarifs de 15 % le 1er juillet

L’agence de transports en commun du New Jersey, en difficulté financière, a décidé qui devrait payer pour combler son déficit budgétaire imminent : les usagers des bus et des trains.

L’agence New Jersey Transit a annoncé mercredi qu’elle prévoyait d’augmenter les tarifs de 15 pour cent le 1er juillet et, par la suite, de 3 pour cent supplémentaires par an. L’augmentation initiale de 15 pour cent augmenterait le coût pour certains navetteurs pour se rendre à New York et revenir de plus de 6 dollars par jour.

L’agence a également déclaré qu’elle éliminait le PassFlexune option de billet conçue pour les personnes qui travaillent à domicile certains jours et qui n’ont pas besoin d’un abonnement mensuel plus cher.

New Jersey Transit a programmé 10 audiences publiques sur les augmentations proposées qui pourraient entraîner des modifications à la proposition. Le conseil d’administration de l’agence devra ensuite voter sur la proposition finale. En 2015, le conseil a approuvé une augmentation tarifaire de 9 pour cent comme cela avait été initialement proposé.