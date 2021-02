NJ autorisera certains fans à assister à des événements dans des salles de plus de 5000 places

Le New Jersey, qui abrite plusieurs équipes sportives majeures, permettra à un nombre limité de fans d’assister à des événements sportifs et de divertissement dans des sites de 5000 places ou plus dès la semaine prochaine, a déclaré lundi le gouverneur Philip D. Murphy. Les sites intérieurs seront limités à 10 pour cent de leur capacité en sièges, tandis que les sites extérieurs seront limités à 15 pour cent de capacité, a déclaré M. Murphy dans une interview à la radio sur WFAN. Les événements peuvent commencer lundi prochain à 6 heures du matin L’annonce de M. Murphy intervient deux semaines après une décision similaire du gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, dont le plan permettait aux fans de se rendre dans des salles de 10000 places ou plus à partir de cette semaine, à condition que les sièges soient limités à 10% de la capacité de la salle. L’annonce de M. Cuomo a couvert plusieurs franchises sportives de la région de New York, comme les Nets, les Knicks, les Rangers et les Islanders, qui peuvent commencer à avoir des fans dans les gradins dès mardi. Les participants à New York doivent présenter la preuve d’un test PCR négatif pour le coronavirus effectué dans les 72 heures suivant l’événement.

M. Murphy a déclaré que le New Jersey n’exigerait pas de résultats de tests, mais que les personnes présentes sur les sites devront porter des masques lors des matchs et rester socialement distantes. Les experts en santé publique affirment que lorsque l’on envisage des rassemblements à l’intérieur, la qualité de la ventilation est essentielle car le virus est connu pour se propager plus facilement à l’intérieur. Les cas dans le New Jersey, bien qu’encore élevés, sont maintenant en baisse, se rapprochant des niveaux signalés début novembre. Au cours des sept derniers jours, l’État a enregistré en moyenne 33 cas pour 100 000 habitants chaque jour, dimanche. C’était le troisième taux le plus élevé de nouveaux cas par habitant la semaine dernière, après New York et la Caroline du Sud. L’annonce du gouverneur permettra à l’équipe de hockey professionnelle de son état, les Devils, de disputer des matchs à domicile à partir de mardi prochain, le premier match à domicile de l’équipe après l’entrée en vigueur du changement. «C’est une journée vers laquelle tout notre personnel planifie, travaille et attend avec impatience depuis 11 mois», a déclaré le président de l’équipe, Jake Reynolds, dans un communiqué. L’État compte également deux équipes de football professionnelles, les Giants et les Jets; une équipe de Major League Soccer, les Red Bulls; et une franchise de la National Women’s Soccer League, le Sky Blue FC M. Murphy a dit qu’il espérait que ces équipes pourraient encore avoir des fans lorsque leurs saisons commenceraient plus tard cette année. « Je serai choqué si nous ne sommes pas à un niveau de capacité plus élevé pour le football des Jets, Giants, Rutgers, nommez-le, alors que nous entrons dans l’été et l’automne », a déclaré M. Murphy.