Nizar Banat : la famille d’un militant palestinien porte plainte contre l’Autorité palestinienne devant la CPI

Jérusalem

CNN

—



La famille d’un militant palestinien décédé alors qu’il était détenu par l’Autorité palestinienne a déposé une plainte pour “crimes de guerre et torture” auprès de la Cour pénale internationale, ont-ils annoncé jeudi.

Nizar Banat, un critique palestinien bien connu de l’Autorité palestinienne (AP) très suivi par les médias sociaux, est décédé en garde à vue palestinienne à Hébron en juin 2021. Sa mort a déclenché des manifestations de masse et la colère de la condamnation de l’Autorité palestinienne par des personnalités de premier plan dans Cisjordanie et au-delà.

Dans une déclaration de La Haye, le frère du Banat, Ghassan Khalil Moh’d Banat, a déclaré que la famille ressentait le besoin d’aller à la CPI pour “une enquête et des poursuites non politisées contre des criminels”.

« Lorsque mon frère a été assassiné, il devenait un opposant de premier plan au (président de l’Autorité palestinienne) Mahmoud Abbas, simplement en disant la vérité sur ce régime corrompu et autoritaire. La façon dont ils l’ont tué et tentent de s’en tirer reflète le niveau d’impunité et de corruption morale qui afflige ce régime », a déclaré Banat.

L’Autorité palestinienne a inculpé 14 officiers après la mort de Banat. La famille de Banat a déclaré que les officiers étaient « subalternes » et que le procès était « farfelu », et qu’aucun officier supérieur n’a été interrogé.

Amnesty International a déclaré que c’était une violation des normes relatives aux droits humains que de mener l’enquête et le procès devant un tribunal militaire plutôt que civil. À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Banat, Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a qualifié le processus de justice militaire d'”écran de fumée pour protéger les supérieurs”.

L’avocat de la famille, Hakan Camuz, a déclaré jeudi que c’était la première fois qu’un Palestinien amenait l’Autorité palestinienne devant la CPI.

« L’AP est un État partie à la CPI depuis 2015. Pourtant, elle a toujours été conçue comme une protection contre les crimes d’Israël contre les Palestiniens. Malheureusement, sous la direction de Mahmoud Abbas, l’Autorité palestinienne est devenue un autre oppresseur pour le peuple palestinien, tout autant qu’Israël », a déclaré Camuz dans un communiqué. « Nizar Banat a été tué parce qu’il a fait la lumière sur la corruption et la violence de ce régime. Nous demandons justice pour lui, pour sa famille mais aussi pour tout le peuple palestinien.

CNN a demandé à la présidence de l’Autorité palestinienne de commenter l’affaire. CNN a également demandé au Bureau du Procureur de la CPI de confirmer avoir reçu le dossier.