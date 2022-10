Nivellement vers le haut : les zones d’investissement pourraient être des “bancs d’essai” pour une déréglementation plus large, selon des experts en planification

La politique phare de mise à niveau du gouvernement pourrait être utilisée pour justifier un futur feu de joie de la bureaucratie dans tout le système de planification de l’Angleterre, ont déclaré des experts de l’industrie. L’indépendant.

Les zones d’investissement ont été présentées dans le plan de croissance du chancelier Kwasi Kwarteng comme des zones ciblées où les réglementations en matière d’urbanisme seraient assouplies dans le but de stimuler la croissance.

Le Département de l’Aménagement, du Logement et des Collectivités (DLUHC) a déclaré vouloir faire “tout son possible pour rationaliser et accélérer la livraison” dans les zones et a demandé aux autorités locales de proposer des sites nécessitant un développement rapide.

Les détails d’un «processus libéralisé» promis pour l’approbation de la construction n’ont pas été annoncés, mais le DLUHC a déclaré qu’il viserait «les exigences bureaucratiques inutiles … et la bureaucratie», y compris les règles de l’UE.

Les rapports suggèrent que la politique pourrait dispenser les promoteurs de fournir des logements abordables et de financer des infrastructures communautaires telles que des écoles et des projets de transport.

Les militants écologistes ont sonné l’alarme que les protections de la nature seront perdues, bien que le gouvernement ait rétorqué que les zones ne seront approuvées que si les autorités acceptent d’atténuer les impacts environnementaux des développements.

Ciaran Gunne-Jones, un expert en politique de planification qui aide les autorités locales à rédiger leurs offres pour les zones d’investissement, a déclaré L’indépendant que le gouvernement envisage peut-être d’utiliser le « processus libéral » pour les zones d’investissement afin de plaider en faveur d’une déréglementation à l’échelle nationale lors de la prochaine réforme de la planification.

Il a déclaré: «La réflexion précoce qui se produit sur les zones d’investissement va potentiellement façonner cette réforme plus large, car si elles deviennent des bancs d’essai de ce qui est possible, cela peut alors justifier que ces changements soient déployés à un niveau plus large via un système de planification global. réforme.”

“Le jury sait exactement à quoi cela va ressembler mais, vous pouvez bien l’imaginer, cela fait partie de ce processus.”

Simon Ricketts, un avocat spécialisé dans les questions d’urbanisme, a convenu que les mesures introduites dans les zones d’investissement pourraient être déployées dans tout le pays.

“Certes, si les assouplissements d’urbanisme s’avèrent fonctionner dans les zones d’investissement sans causer de dommages indus, pourquoi ne devraient-ils pas être appliqués plus généralement?” il a dit.

Mais la RSPB, qui était déjà préoccupée par l’impact sur la nature de la déréglementation dans des zones ciblées, a déclaré qu’il serait imprudent de lever les restrictions à l’échelle nationale.

Alice Hardiman, responsable de la politique et du plaidoyer de la RSPB Angleterre, a déclaré : « La nature n’a tout simplement pas le temps de faire des pas en arrière, et l’industrie non plus. Les entreprises prospèrent lorsqu’elles bénéficient de la certitude et de l’assurance que procurent les réglementations.

“Déployer la déréglementation plus largement, avant toute possibilité de comprendre avec confiance ses impacts économiques et environnementaux serait totalement contraire aux propres engagements du gouvernement britannique.”

L’indépendant a approché DLUHC pour commentaires.

La conduite de l’approche accélérée du gouvernement est une industrie qui a désespérément besoin de réformes après des années de promesses des gouvernements conservateurs successifs qui n’ont apporté aucun changement significatif.

Le parti au pouvoir, sensible au caprice des électeurs de Nimby (Pas dans mon jardin), s’est montré délicat à faire avancer ses idées.

Le remaniement radical de la planification du gouvernement Johnson, qui aurait introduit un système de zonage avec approbation automatique pour certains développements, a été abandonné après avoir été considéré comme la cause d’une défaite aux élections partielles dans l’ancien siège conservateur de Chesham et Amersham.

Les zones d’investissement visent à contourner ce problème en s’appuyant sur le consentement local pour les développements – bien que le consentement local n’ait pas encore été défini par le DLUHC.

Pratiquement aucun des cœurs conservateurs traditionnels n’est couvert par les 38 autorités municipales combinées (MCA), telles que West Yorkshire et Tees Valley, et les autorités locales de niveau supérieur qui ont exprimé leur intérêt pour le statut de zone d’investissement.

La façon dont les zones d’investissement vont changer le visage des zones où elles sont implantées reste incertaine. DLUHC promet un « équilibre proportionnel des logements et des sites commerciaux ». Outre l’assouplissement des restrictions de planification, les zones verront d’énormes réductions d’impôts pour les entreprises.

Les autorités locales ont jusqu’au 14 octobre pour remettre leurs propositions au gouvernement, qui a déclaré qu’il mettrait en place un “nombre spécifique” de zones d’investissement en fonction de leur potentiel de croissance et des besoins d’une zone en logements supplémentaires.

La quasi-totalité des 38 autorités en lice ont refusé de partager les détails de leurs propositions avec L’indépendant.

Tees Valley MCA, la partie du nord-est de l’Angleterre gérée par les conservateurs, que le gouvernement considère comme une réussite de mise à niveau, a déclaré qu’elle recherchait une zone d’investissement couvrant les centres-villes de Hartlepool et Middlesbrough et l’aéroport international de Teesside, pour des développements résidentiels et commerciaux.