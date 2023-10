Niveaux élevés de substances toxiques trouvés dans les cendres de Kula | Actualités, Sports, Emplois

Des niveaux élevés d’arsenic, de plomb et de cobalt ont été trouvés dans les cendres des zones brûlées de Kula, selon des données préliminaires non validées provenant d’un échantillonnage effectué le 21 septembre, a annoncé dimanche le ministère de la Santé de l’État.

« La présence de ces substances n’est pas surprenante, mais les concentrations sont effectivement élevées, ce qui ne fait que renforcer la nécessité de mesures de prudence précédemment communiquées », » a déclaré le directeur de la santé, le Dr Kenneth Fink, lors d’une conférence de presse virtuelle dimanche après-midi.

L’échantillonnage de cendres provenait de huit maisons de Kula dont les dates de construction s’étendent des années 1930 aux années 2000, a déclaré Fink. Le DOH a reçu les résultats de l’échantillonnage vendredi soir.

Fink a déclaré que ce qui était particulièrement préoccupant, ce sont les niveaux très élevés d’arsenic, un métal lourd, qui étaient 140 fois supérieurs aux « niveau d’intervention environnemental » ou le seuil de sécurité.

L’arsenic est présent dans le sol volcanique d’Hawaï et pourrait être présent car il a été utilisé comme herbicide au début des années 1900.

« Les niveaux que nous observons sous forme de cendres sont probablement dus à leur présence dans les matériaux de construction domestiques qui ont été brûlés. » » dit Fink.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé, une exposition environnementale à long terme à l’arsenic peut provoquer des problèmes de peau, des problèmes cardiaques et des cancers de la peau, de la vessie et des poumons.

Le niveau de cobalt était 20 fois supérieur aux niveaux d’action environnementaux et le plomb trouvé était un peu plus de trois fois supérieur aux niveaux d’action environnementaux, a déclaré Fink.

Les personnes exposées à des quantités excessives de cobalt pourraient avoir des problèmes de sang, de poumons et de peau. Le cobalt peut également provoquer le cancer en cas d’exposition extrême, indique le communiqué de presse du DOH.

Le plomb est particulièrement toxique pour les jeunes enfants et les bébés in utero, car il entrave le développement du cerveau, précise le communiqué. Les bébés et les enfants exposés au plomb ont des difficultés d’apprentissage, de performance scolaire, d’attention et d’autres problèmes neurocognitifs.

Cependant, le ministère de la Santé ne pense pas que les habitants de Kula proches des zones brûlées auraient été suffisamment exposés pour créer des problèmes de santé.

« Pour la durée qui s’est produite et l’accalmie de la qualité de l’air, cette exposition à ce jour, voire pas du tout, a probablement été minime, voire négligeable », » dit Fink. « Nous ne nous attendons donc à aucun effet sur la santé suite à une exposition qui aurait pu se produire jusqu’à présent. »

Quant à Lahaina, Fink a déclaré que les tests n’avaient pas encore été effectués sur les cendres, car ils attendent que l’EPA termine sa phase 1 d’élimination des débris dangereux.

Mais, dit-il, « Nous pensons que ces échantillons (provenant de Kula) peuvent être généralisés aux matériaux qui ont été brûlés à Lahaina, c’est pourquoi nous souhaitons partager cette information le plus rapidement possible avec les habitants de Lahaina. »

Un communiqué de presse du ministère de la Santé a indiqué dimanche que les maisons incendiées dans la zone touchée à Lahaina ont été construites à peu près à la même période que celles de Kula et auront donc un profil de contamination similaire.

Fink a déclaré que ceux qui se rendent dans les zones touchées et « être exposé directement aux cendres, c’est le plus grand risque. »

« Il est donc extrêmement important que les gens continuent à porter des EPI correctement portés et bien ajustés pour accéder à la zone touchée. Nous recommandons, dans la mesure du possible, de perturber le moins possible les cendres. » » dit Fink.

Il recommande également aux femmes enceintes et aux enfants de ne pas se rendre dans les zones brûlées.

Les nouvelles informations d’échantillonnage surviennent alors que le ministère de l’Éducation de l’État prévoit d’ouvrir trois écoles publiques de Lahaina cette semaine, à commencer par le lycée de Lahainaluna aujourd’hui, le lycée de Lahaina intermédiaire mardi et l’école primaire Princess Nahi’ena’ena mercredi, avec des élèves déplacés à cause des incendies. L’école élémentaire King Kamehameha III ravagée fréquente également l’école du campus de la princesse Nahi’ena’ena.

Le surintendant du DOE, Keith Hayashi, a déclaré qu’ils continueraient à procéder à la réouverture des écoles cette semaine.

« Le ministère de l’Éducation continue de croire que la réouverture de nos écoles de Lahaina pour l’apprentissage en personne est essentielle au bien-être de nos élèves et de la communauté de Lahaina. Nous avons été rassurés sur le fait que nos campus de Lahaina sont sûrs pour les étudiants et le personnel, sur la base des conditions actuelles de qualité de l’air et des tests environnementaux approfondis que nous avons effectués au cours des dernières semaines. a-t-il déclaré dimanche lors de la conférence de presse.

Cela comprenait des tests du sol et des surfaces dans les écoles.

Aucun plomb ou arsenic au-delà des niveaux de fond n’a été trouvé dans le sol et aucun n’a été détecté dans les échantillons prélevés sur les surfaces essuyées, indique un communiqué de presse.

Hayashi a déclaré qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec le DOH pour mettre à jour les directives du DOE en matière de santé et de sécurité pour les écoles, afin d’adopter une approche plus conservatrice chaque fois qu’il y avait des changements dans la qualité de l’air.

Hayashi a déclaré que parce que les informations du DOH sont nouvelles et complexes, il comprend que les familles auront besoin de temps pour examiner les informations et prendre des décisions.

Les écoles feront preuve de flexibilité quant aux absences des élèves au cours de la première semaine, a déclaré Hayashi.

Les relevés des moniteurs de qualité de l’air dans les écoles pour détecter les particules sont en cours. « vert » ou « bien » pour la grande majorité du temps depuis l’installation il y a des semaines, a-t-il ajouté.

Hayashi a également déclaré que le DOE a été rassuré sur le fait que la probabilité que les conditions dans les écoles deviennent dangereuses dans un avenir proche est élevée. « très lent. »

Il existe également des applications permettant d’informer immédiatement l’unité des services environnementaux du DOE si les choses changent, a-t-il déclaré.

Lahaina Intermediate dispose également d’une station météorologique pour suivre la configuration et les tendances du vent et des tests d’essuyage bihebdomadaires se poursuivront dans les salles de classe pour détecter d’éventuelles particules se déposant sur les surfaces, a déclaré Hayashi.

Les directives de sécurité mises à jour pour les écoles incluent des écoles consultant l’unité des services environnementaux du DOE lorsque la qualité de l’air passe au niveau jaune, qui est le niveau de danger juste au-dessus du vert, ou bon.

Lorsque la qualité de l’air atteint le niveau orange, qui suit le jaune, les écoles fermeront les portes et les fenêtres, allumeront les filtres à air intérieur dans les salles de classe, éteindront les climatiseurs centraux et suspendront les activités extérieures, a déclaré Hayashi.

Lorsqu’elles sont au niveau rouge, les écoles planifieront la transition vers l’enseignement à distance comme plan d’action de secours en cas de niveaux soutenus d’air malsain.

Au niveau violet, qui vient après le rouge, les écoles s’abriteront sur place si l’école est en session ou fermeront si elles ne sont pas encore en session, a déclaré Hayashi.

Soiltac, un produit stabilisant le sol, a été appliqué sur les zones touchées à proximité des écoles de Lahaina pour ajouter une couche de protection et empêcher la poussière et les cendres de se propager dans l’air, indique le communiqué de presse.

Le ministère de la Santé recommande également que le comté de Maui installe des écrans anti-poussière plus élevés autour des zones touchées et utilise des brumisateurs d’eau à Lahaina pour protéger les personnes résidant à côté de la zone d’impact afin de contrôler davantage la poussière et les cendres en suspension dans l’air jusqu’à ce que Soiltac puisse être appliqué.

Le ministère de la Santé recommande également fortement au comté de cesser d’utiliser des tamis dans les zones proches des zones habitées lors des visites de rentrée à Lahaina, car les tamis font voler les cendres dans l’air.

Un porte-parole du comté de Maui n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter dimanche soir.

Le DOH recommande aux résidents des zones proches des zones touchées de prendre des précautions telles qu’un nettoyage quotidien et un essuyage humide pour garder les surfaces domestiques exemptes de poussière ou de cendres. Les enfants, qui sont les plus sensibles aux effets toxiques de ces produits chimiques, ne devraient pas jouer dehors dans des zones contenant des cendres.

Le DOH recommande aux gens de rester à l’intérieur et de fermer les fenêtres lorsque l’indicateur de la qualité de l’air passe à une couleur autre que le vert.

Les résidents peuvent surveiller la qualité de l’air en temps réel en visitant fire.airnow.gov ou en téléchargeant l’application mobile AirNow. Des applications supplémentaires telles que Local Haze, IQAir et Paku utilisent les mêmes sources de données et permettent des alertes en temps réel.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].