Niveaux élevés de produits chimiques PFAS ‘Forever’ dans les uniformes scolaires des enfants

Par Sydney Murphy Journaliste de la journée de la santé



MERCREDI 21 septembre 2022 (HealthDay News) — Les vêtements d’école de vos enfants peuvent sembler soignés, mais sont-ils sûrs à porter ?

Peut être pas.

Les chercheurs ont trouvé des niveaux élevés de produits chimiques dangereux appelés substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans les uniformes scolaires vendus partout en Amérique du Nord. Ces produits chimiques, qui peuvent s’accumuler dans les personnes et dans l’environnement au fil du temps, peuvent être nocifs pour la santé. Ils sont largement utilisés dans les produits de consommation et industriels, ainsi que dans les textiles.

En examinant une variété de textiles pour enfants, les chercheurs ont trouvé du fluor dans 65 % des échantillons testés. Les concentrations étaient les plus élevées dans les uniformes scolaires, en particulier ceux étiquetés 100 % coton.

“Ce qui était surprenant dans ce groupe d’échantillons, c’est la fréquence élevée de détection de PFAS dans les vêtements que les enfants doivent porter”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Graham Peaslee, professeur de physique à l’Université de Notre Dame. « Les enfants sont une population vulnérable en ce qui concerne les produits chimiques préoccupants, et personne ne sait que ces textiles sont traités avec des PFAS et d’autres produits chimiques toxiques.

Les fabricants de textiles utilisent les PFAS pour rendre les tissus plus résistants aux taches et plus durables.

Connus sous le nom de «produits chimiques éternels», ils ont été associés à un risque accru de problèmes de santé, notamment un système immunitaire affaibli, l’asthme, l’obésité et des problèmes de développement cérébral et de comportement. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis détectent régulièrement les PFAS dans des échantillons de sang d’enfants âgés de 3 à 11 ans.

Les chercheurs ont estimé que 20% des écoles publiques aux États-Unis exigent que les élèves portent des uniformes, ce qui expose des millions d’enfants à un risque accru d’exposition à des produits chimiques toxiques. Ils peuvent être exposés par contact cutané avec des vêtements traités au PFAS, par inhalation ou par ingestion.

Cette étude a porté sur 72 échantillons de produits achetés en ligne en Amérique du Nord en 2020 et 2021. Les enquêteurs ont examiné des produits dont les étiquettes indiquaient qu’ils étaient résistants à l’eau, aux taches, au vent ou aux plis.

Outre les uniformes, les produits testés comprenaient des vêtements d’extérieur comme des combinaisons de pluie, des combinaisons de neige et des mitaines ; des accessoires comme des bavoirs, des chapeaux et des chaussures pour bébés ; ainsi que des pulls molletonnés, des maillots de bain et des housses de poussette.

Les auteurs de l’étude ont ajouté que des études supplémentaires sont nécessaires pour savoir comment les concentrations chimiques changent au cours d’une vie d’utilisation et de lavage.