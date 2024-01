Niveaux élevés de carbone noir constatés dans plusieurs villes des États membres

Des niveaux élevés de carbone noir, un facteur de risque de cancer et de changement climatique, ont été constatés dans plusieurs villes du Mississippi, selon une étude récemment publiée.

Jackson avait les niveaux les plus élevés, Hattiesburg arrivant juste derrière.

Courtney Roper, professeur adjoint de toxicologie environnementale de l’Université du Mississippi, et Hang Nguyen, associé de recherche postdoctoral, ont mené l’étude. étude.

Leurs recherches ont conclu que les concentrations de carbone noir dans plusieurs villes du Mississippi dépassent les recommandations sanitaires fixées par l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Qu’est-ce que le carbone noir ?

Les particules de carbone noir sont de petits polluants atmosphériques et sont mieux connues sous le nom de suie.

Les particules sont souvent visibles et proviennent d’activités courantes, notamment la conduite automobile et la combustion du bois. Ils peuvent également provenir de processus de fabrication et de la combustion de combustibles fossiles.

“Un bon exemple serait un véhicule de construction ou un gros camion qui émet de la fumée noire”, a déclaré Roper. “Une grande partie de cette substance serait classée comme de la suie. Il s’agit d’un élément parmi des milliers d’éléments différents de la pollution atmosphérique.”

Le carbone noir est libéré par une combustion incomplète au cours de ces processus.

Des taux élevés dans les villes du Mississippi

Voici les villes, par ordre décroissant de concentration, dans lesquelles les niveaux de carbone noir étaient supérieurs au seuil de risque de cancer :

Jackson

Hattiesburg

Pascagoula

Gulfport

Hernando

Grenade

Qu’est-ce-que tout cela veut dire?

Le carbone noir présente un risque potentiel de cancer et peut facilement pénétrer dans le système respiratoire.

C’est un composant de la pollution atmosphérique PM 2,5. L’exposition prolongée à la pollution atmosphérique par les PM 2,5 est associée à environ 4 millions de décès chaque année dans le monde.

Les Mississippiens courent déjà un risque élevé de cancer. C’est le deuxième cause en importance de décès dans l’État. Un décès sur cinq dans le Mississippi est attribué au cancer.

Le Mississippi signale en moyenne 16 000 nouveaux cas de cancer chaque année et 6 500 personnes en moyenne meurent chaque année du cancer, selon le ministère de la Santé de l’État du Mississippi.

Le carbone noir contribue également au changement climatique. Le noir de carbone étant constitué de particules noires, elles absorbent le rayonnement solaire, augmentant ainsi le réchauffement de l’atmosphère.

Idée pour l’étude

Nguyen et Roper voulaient étudier les effets potentiels du noir de carbone sur la santé humaine. Des études ont été réalisées dans le passé sur ses implications potentielles sur la santé, mais il reste encore un long chemin à parcourir, a déclaré Roper.

Les données sur le carbone noir ne sont pas réglementées par l’Environmental Protection Agency et la plupart des États ne déclarent pas systématiquement les concentrations de carbone noir.

Jusqu’à ce que davantage de données et d’études soient publiées, il est difficile de dire à quel point les niveaux sont extrêmes dans le Mississippi par rapport à d’autres États.

Cependant, Nguyen et Roper ont constaté que même dans les zones rurales du Mississippi, les niveaux de carbone noir correspondaient à ceux des grandes villes urbaines comme Atlanta. Ces résultats vont à l’encontre des prédictions de Nguyen et Roper selon lesquelles ils constateraient des baisses significatives dans les communautés rurales.

L’une des raisons expliquant les concentrations rurales élevées pourrait être la nature mobile de la pollution atmosphérique.

“Même si la pollution atmosphérique peut être émise dans une zone urbaine, cela n’empêche pas ces polluants de se déplacer vers des zones moins peuplées”, a déclaré Roper.

Roper a déclaré qu’elle espérait mener davantage d’études dans un avenir proche pour collecter davantage de données.

L’étude de Nguyen et Roper utilise des données de 2013 et 2014. Le retard des données est dû à plusieurs facteurs. Les filtres qui collectent les particules à étudier proviennent du Département de la qualité de l’environnement du Mississippi, qui a souvent un décalage de six ans entre la collecte et la publication des données.

Roper a déclaré qu’il est difficile de dire avec certitude si les échantillons plus récents auront les mêmes niveaux de carbone noir que les anciens échantillons, mais elle s’attend à ce qu’ils contiennent toujours des concentrations élevées.

Ce que tu peux faire

Alors, que peut faire le Mississippien moyen vaquant à ses occupations quotidiennes avec ces informations ?

La principale recommandation, a déclaré Roper, est de comprendre les risques liés au carbone noir et aux autres polluants atmosphériques, en particulier chez les populations vulnérables.

“Comme tout ce qui se passe dans l’environnement, il existe des risques potentiels que quelque chose soit nocif”, a déclaré Roper. “Au quotidien, il n’y a peut-être pas de risque pour la santé, mais il y a des moments où les polluants atmosphériques sont élevés.”

Si vous faites partie d’une population vulnérable, Roper recommande de vérifier l’indice de qualité de l’air de votre région avant de sortir. Les populations vulnérables comprennent les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires, selon le EPA.

L’indice de la qualité de l’air se trouve facilement sur la plupart des smartphones. Sur un iPhone, l’indice est inclus sur l’application météo Apple sous les prévisions à 10 jours.

