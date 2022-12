Niveaux de basket-ball universitaire: Purdue, UConn, Arizona parmi les meilleures équipes

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

Levez la main si vous aviez prédit que Purdue et UConn seraient les deux meilleures équipes du pays pendant les vacances… quelqu’un?

Nous sommes presque deux mois après le début de la saison 2022-23 basketball universitaire masculin saison, et tandis que les goûts de Houston, Kansas et Arkansas ont répondu aux attentes de la pré-saison, on ne peut pas en dire autant des autres.

La semaine dernière, nous avons examiné quels étudiants de première année très vantés ont obtenu les meilleurs résultats cette saison. Maintenant, je me concentre sur les équipes les plus performantes du pays.

Voici les rangs de mon équipe de basket-ball universitaire.

Niveau 1 : Équipes qui pourraient être les têtes de série n°1 si la saison se terminait cette semaine

Purdue: Les Chaudronniers ont relevé tous les défis jusqu’à présent et ont le meilleur joueur du pays – ou du moins le plus productif et le plus difficile à égaler – en 7 pieds 4 pouces, le grand homme Zach Edey. Il marque en moyenne 22,6 points par match et mène le pays avec 13,9 rebonds par match. Les Chaudronniers ont déjà remporté des victoires sur Gonzaga et Duke, surpassant les deux programmes phares des cerceaux universitaires de 18 et 19 points, respectivement.

UConn: Les Huskies n’étaient pas censés être aussi bons si tôt, mais ils sont évidemment l’une des meilleures équipes du pays. Il est très possible que l’équipe de Dan Hurley puisse souffler dans le Grand Est avec un ou deux défauts au maximum. La seule équipe classée restante au calendrier des Huskies est la 24e Marquette, contre qui ils affronteront deux fois.

Arizona: Si vous n’avez pas encore vu l’Arizona jouer cette saison, rendez-vous service et regardez les gros joueurs athlétiques, longs et actifs des Wildcats. Chaque match ressemble à un spectacle. Le doublé d’Azuolas Tubelis et d’Oumar Ballo forme le meilleur duo en première ligne en Amérique. Les deux ont en moyenne plus de 17 points et huit planches par match. Cette équipe de l’Arizona est battable, mais ce sera un événement chaque soir où ils prendront la parole.

Houston: Les Cougars ont été coupés à domicile par l’Alabama plus tôt ce mois-ci, mais l’équipe de Kelvin Sampson s’est retournée et a gagné à Virginia une semaine plus tard. Cette équipe est coriace, dirigée par Marcus Sasser, senior à tout faire, qui marque 16 points par match cette saison. Le développement de Jarace Walker sera la clé pour que cette équipe remporte un titre national cette saison.

Niveau 2 : Équipes susceptibles de prétendre au titre national

Tennessee: Les Vols ont battu le Kansas à Atlantis, mais ont perdu en Arizona le week-end dernier à Tucson. Aucune honte à cela du tout. Rick Barnes a une équipe très équilibrée cette année avec cinq joueurs en moyenne entre 10 et 12 points par match. Ils vont se battre pour le titre SEC avec des gens comme l’Alabama, l’Arkansas, le Kentucky et Auburn.

Kansas: Les Jayhawks ont chassé l’Indiana de Phog Allen et s’améliorent chaque jour. Ils n’ont pas la taille, mais ils ont les tireurs et la défense pour gagner à nouveau. Jalen Wilson est une star de bonne foi et Gradey Dick ressemble à l’un des meilleurs étudiants de première année du pays, jouant de son mieux dans les plus grands matchs.

UCLA: Les Bruins sont de retour aux affaires après un balayage de la côte est du Maryland et du Kentucky à College Park et à New York, respectivement. Tous les regards seront tournés vers les Bruins et les Wildcats du Pac-12, et heureusement, ils s’affrontent deux fois. Jaime Jaquez Jr., Tyger Campbell et le jeu à double sens de Jaylen Clark font des Bruins une menace pour le titre.

Niveau 3 : Équipes qui ont été testées au combat

Gonzague: Drew Timme est de retour dans la conversation pour le joueur national de l’année après trois matchs consécutifs de plus de 26 points et six rebonds ou plus. Il a récolté 29 points, 10 rebonds et quatre passes décisives lors de la victoire des Zags sur l’Alabama à Birmingham, ce qui a été un signal d’alarme pour ne pas oublier cette équipe.

Alabama: Les victoires contre la Caroline du Nord, Houston et Memphis ont été trois des meilleures de toutes les équipes cette saison. Brandon Miller est sans doute le meilleur étudiant de première année du pays, tandis que le garde junior Mark Sears a été un ajout bienvenu après son transfert de l’Ohio. La SEC est chargée de haut en bas cette saison, mais l’équipe de Nate Oats a le talent pour concourir pour un titre de conférence.

Arkansas: Les Hogs n’ont pas remporté le Maui Invitational, mais le talent est là pour que l’Arkansas remporte la SEC. Le groupe d’Eric Musselman a remporté sept victoires consécutives et aura un prochain match sur la route contre une équipe solide du LSU le 28 décembre. L’étudiant de première année Nick Smith Jr. est absent indéfiniment avec une blessure au genou, mais cette équipe va continuer à la saison avance.

Niveau 4 : Équipes qui continuent de grimper dans les classements

Baylor: Le jeu de garde de Baylor est assez bon pour concourir pour un titre national, mais on ne sait toujours pas si cette équipe est d’élite. Le club de Scott Drew a décroché une paire de victoires impressionnantes contre UCLA et Gonzaga, mais a également perdu par 26 contre Marquette plus tôt cette saison.

Texas: La défaite en prolongation contre l’Illinois a été un peu un signal d’alarme après une victoire dominante sur Gonzaga le mois dernier. Ne pas avoir Chris Beard sur la touche est toujours une perturbation. L’entraîneur-chef des Longhorns était suspendu en raison d’une accusation de violence familiale.

Miami: Les Canes étaient dans l’Elite Eight la saison dernière, et ils ont les moyens de revenir. L’équipe de Jim Larrañaga l’a prouvé après une impressionnante victoire 66-64 sur la Virginie n ° 6. Le garde junior Isaiah Wong est une star, avec une moyenne de plus de 17 points et 4,8 passes décisives par match.

Virginie: Les Cavs se sont un peu refroidis après avoir ressemblé à une tête de série n ° 1 plus tôt dans la saison. Kihei Clark est le chef de cette équipe et est l’un des généraux du dernier étage de l’ACC. Virginia concourra pour un titre de conférence car la défense ne reposera pas sur cette équipe.

Duc: Les blessures ont contribué à la défaite à Wake Forest et la taille de Purdue a dérangé les Blue Devils à l’intérieur. C’est un jeune groupe, mais ils ont encore beaucoup de temps pour s’améliorer. Kyle Filipowski a l’allure d’une star et Jeremy Roach est le général de terrain parfait pour cette équipe.

Caroline du Nord: L’équipe classée n ° 1 de la pré-saison a joué le rôle dans une victoire en prolongation contre Ohio State avec Armando Bacot, Caleb Love et RJ Davis jouant à leur plein potentiel. Le transfert du nord-ouest, Pete Nance, frappant un tir égalisateur à la fin du règlement était un signe positif.

