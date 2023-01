Niveaux de basket-ball universitaire: Edey, candidat du meilleur joueur de l’année de Tubelis

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

L’étudiant en deuxième année de Purdue, Zach Edey, était le grand favori pour être le joueur de l’année du Naismith Men’s College il y a quelques semaines, mais le prix n’est pas remis avant les vacances.

Alors que la saison arrive à mi-parcours, la course pour devenir le meilleur basket-ball universitaire joueur dans le pays, sans parler d’un All-American, est sur.

Cela dit, il est temps de revoir mon niveau de joueur national de l’année.

Zach Edey de Purdue mène les rangs du joueur de l’année d’Andy Katz

Niveau 1 : Leaders des joueurs de l’année

Zach Edey, Jr., Purdue

Edey affiche une moyenne de 21,7 points, 13,4 rebonds et 2,2 contres par match. Il ressemble toujours au grand homme le plus dominant du pays, mais Purdue n’a pas semblé aussi dominant ces derniers temps. Les Boilermakers ont perdu leur premier match de la saison plus tôt cette semaine, une défaite de 65-64 contre Rutgers, avant de s’échapper de l’Ohio State avec une courte victoire de 71-69 jeudi.

Azuolas Tubelis Jr., Arizona

Tubelis se bat légitimement pour la première place de cette liste. Le junior de 6 pieds 11 pouces de Lituanie affiche 20,1 points et 8,7 rebonds par match. Il a joué de manière sensationnelle dans les grands matchs cette saison, y compris une sortie de 21 points et neuf rebonds dans une victoire de 69-61 contre son rival de l’État de l’Arizona.

Jalen Wilson Jr., Kansas

Wilson a relevé le défi d’être le meilleur joueur du Big 12 et de ramener les Jayhawks au sommet de la ligue. L’attaquant junior de 6 pieds 8 pouces mène la conférence avec 20,6 points par match et se classe au deuxième rang pour les rebonds, avec une moyenne de 8,4 planches par match.

Drew Timmé Sr, Gonzague

Timme est réapparu en tant que candidat joueur de l’année avec sa productivité ces derniers temps. Le grand homme senior affiche en moyenne 22,7 points et 8,3 rebonds par match. Il se classe également dans le top 10 national en pourcentage de buts sur le terrain, tirant à un clip de 65,9%.

Brandon Miller Père, Alabama

Miller est le meilleur étudiant de première année du pays, jouant pour une équipe de l’Alabama qui pourrait être une tête de série n ° 1 possible dans le tournoi NCAA de cette année. L’ancienne recrue cinq étoiles affiche une moyenne de 19,1 points et 8,6 planches par match tout en menant le Crimson Tide à un impressionnant départ de 12-2 cette saison.

Marcus Sasser Sr, Houston

Sasser mène les Cougars vers une éventuelle tête de série n ° 1 du tournoi NCAA et une chance d’être l’hôte du Final Four à Houston. Il affiche un record d’équipe de 15,9 points par match tout en menant Houston à une fiche presque parfaite de 15-1.

Niveau 2 : Faire un push

Jaime Jaquez Sr, UCLA

Jaquez est revenu pour mener les Bruins à un Final Four, et il semble pouvoir le faire. Le garde à tout faire des Bruins affiche une moyenne de 17,2 points et 6,3 rebonds par match pour une équipe de l’UCLA qui en a remporté 11 de suite et qui a pris un départ de 5-0 dans le jeu Pac-12.

Adama Sanogo Jr., UConn

Sanogo et les Huskies ont rencontré un petit problème sur la route la semaine dernière, abandonnant des matchs consécutifs après avoir connu un départ impressionnant de 14-0. Cependant, le grand homme de 6 pieds 9 pouces du Mali connaît toujours une saison exceptionnelle, digne d’un statut de deuxième niveau. Il affiche une moyenne de 17,4 points et 6,8 rebonds par match et est candidat au titre de joueur de l’année Big East.

Armand BacotSr, Caroline du Nord

Bacot est revenu de quelques premières déceptions pour être à nouveau un point d’ancrage pour les Tar Heels. Le All-American de pré-saison est en tête de l’ACC pour les points (18,6 points par match) et les rebonds (11,1). Il vient de remporter un impressionnant effort de 21 points et neuf rebonds dans une victoire de 88-79 contre Wake Forest.

Trayce Jackson Davis Jr., Indiana

Les blessures ont ralenti Jackson-Davis cette saison, et perdre contre l’Arizona et le Kansas n’a pas aidé. Cependant, il marque toujours 16,4 points et retire 8,2 planches par match cette saison. Il a également réalisé un triple-double mémorable face au Nebraska.

Oscar TshiebweSr, Kentucky

Les Wildcats sont en difficulté et ont été incohérents cette saison. Malgré une blessure en début de saison, Tshiebwe affiche toujours en moyenne un double-double à 16,8 points et 13,8 rebonds par match. Ainsi, le lauréat en titre du prix Naismith pourrait encore répéter.

Trayce Jackson-Davis lance un jam à deux contre l’Iowa

Niveau 3 : Difficile de les maintenir aussi bas

Jordan Marcheur Sr, UAB

Le garde des Blazers affiche en moyenne 25,2 points et 4,7 passes décisives par match pour une équipe qui devrait gagner la Conférence USA. Il mène la nation en termes de pointage et vient de terminer une sortie de 31 points dans une victoire de 90-67 sur l’UTSA.

Mike MilesJr., CGU

Miles est un joueur sous-estimé qui joue pour une équipe TCU sous-estimée. Il mène les Horned Frogs en termes de pointage (19,9 points par match), de passes décisives (3,3) et de vols (1,5), et a joué un rôle majeur en aidant l’équipe à prendre un départ de 13-1.

Keyontae JohnsonSr, État du Kansas

Johnson est la meilleure histoire de cette saison, après s’être effondré sur le terrain en 2020 alors qu’il jouait pour la Floride. L’attaquant senior marque en moyenne 18,4 points par match et les Wildcats sont peut-être devenus le meilleur challenger du Kansas dans le Big 12.

Isaïe WongJr., Miami, Floride.

Wong marque en moyenne 16,3 points par match pour une équipe des Hurricanes qui sera encore une fois au cœur de la course de l’ACC. Le garde junior a marqué à deux chiffres lors de sept des huit derniers matchs de Miami, dont un effort de 36 points lors d’une victoire contre Cornell le 7 décembre.

Brice SensabaughPère, état de l’Ohio

Sensabaugh pourrait avoir une saison unique à la Malaki Branham avec les Buckeyes. Il affiche une moyenne de 15,9 points par match, un sommet d’équipe, pour les Ohio State Buckeyes, classés au 24e rang.

Felix Okpara bloque Zach Edey, Brice Sensabaugh termine avec la confiture

Niveau 4 : Ne dormez pas dessus

Ryan KalkbrennerJr., Creighton

Les blessures l’ont ralenti au début, mais lorsque le grand homme de 7 pieds 1 pouce est au sol, il est presque imparable au poste. Kalkbrenner affiche une moyenne de 15,3 points et sept rebonds par match pour les Bluejays, qui en ont maintenant remporté trois de suite après une séquence de six défaites consécutives.

Maison JaëlenSr, Nouveau Mexique

Les Lobos étaient la dernière équipe invaincue du pays en raison du coup de poing 1-2 de House et Jamal Mashburn Jr. House affiche en moyenne 17 points, cinq passes décisives et 2,9 interceptions par match pour les Lobos.

Kobé BrownSr, Missouri

Brown marque en moyenne 15,3 points par match pour les surprenants Tigers, qui ont un dossier de 12-2 cette saison. Le garde senior a marqué 30 et 31 points lors de victoires contre le Kentucky et l’Illinois, respectivement.

Kyle Filipowski Père, Duc

Les Blue Devils ont eu du mal ces derniers temps dans l’ACC, abandonnant deux de leurs trois derniers matchs. Cependant, Filipowski a été solide, menant l’équipe au chapitre des points (13,8 points par match), des rebonds (8,6) et des interceptions (1,2). Il a été l’étudiant de première année le plus constant de la classe de Duke.

Andy Katz est un écrivain, analyste et animateur de basketball universitaire de longue date. Il peut être vu sur le Big Ten Network, ainsi que March Madness et NCAA.com, et il héberge le podcast “March Madness 365”. Katz a travaillé chez ESPN pendant près de deux décennies et, avant cela, dans des journaux pendant neuf ans.

