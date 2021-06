Niveaux clés à surveiller dans l’action Lululemon après les résultats: Miller Tabak

Lululemon devrait publier ses bénéfices après la cloche jeudi.

L’ancien chéri de la pandémie de coronavirus a subi des pressions cette année, les investisseurs craignant un ralentissement de la demande alors que les consommateurs passent des survêtements aux maillots de bain. Les actions sont en baisse de 8% en 2021 après un rallye de 50% en 2020.

Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak, a déclaré que 343 $ est un niveau de négociation clé qui pourrait servir de point de rupture ou de rupture pour Lululemon.

« Le titre, même s’il est dans une tendance à la baisse en fait depuis septembre dernier, il s’est bien repris depuis début mars, et il a fait une belle séquence de plus bas plus haut, plus haut. Et tout récemment, il a fait un autre plus bas plus haut. » Maley a déclaré jeudi à « Trading Nation » de CNBC.