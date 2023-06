Niveau Prime Video Ad-Supported : Date de sortie potentielle et coût

Amazon Prime Video pourrait être la prochaine plate-forme de streaming à introduire du contenu financé par la publicité, suivant les traces de ses principaux rivaux tels que Netflix, Disney+ et Max.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, bien qu’à l’heure actuelle, Amazon n’ait ni confirmé ni démenti les informations. Cependant, si des publicités sont introduites, comment cela affectera-t-il les prix et le contenu actuels de la plate-forme ?

Voici ce que nous savons jusqu’à présent. Vous pouvez également consulter tout ce que nous savons sur la fin du partage de mot de passe sur Netflix.

Aucune date de sortie pour le niveau prétendument financé par la publicité n’a été mentionnée dans le rapport, juste qu’Amazon en était aux «premières étapes» de la planification.

La société a refusé de commenter le rapport à The Verge.

Combien pourrait coûter le niveau financé par la publicité d’Amazon Prime Video ?

L’un des principaux enseignements du rapport est qu’Amazon évalue l’idée d’intégrer des publicités dans son abonnement Amazon Prime actuel (au prix de 14,99 $ / 8,99 £ par mois) et de rendre la visualisation sans publicité soit un niveau plus cher, soit un coût supplémentaire. par mois.

D’un point de vue commercial, cela pourrait avoir du sens, étant donné que le prix sans publicité de certains abonnements concurrents est supérieur à l’intégralité de l’abonnement Prime d’Amazon, qui offre également la livraison gratuite, l’accès aux ventes flash et plus encore.

D’un autre côté, ce serait exaspérant pour les abonnés, qui ont vu un barrage d’augmentations de prix d’autres entreprises.

Tech Radar a souligné qu’il était possible d’intégrer simplement les publicités dans l’abonnement Prime Video autonome, qui coûte 8,99 $ par mois aux États-Unis et n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni. Cependant, cela peut dépendre de la popularité de ce service.

Le prix exact d’un niveau sans publicité n’est pas connu, mais généralement un saut de prix de 5 $/4 £ par mois semble autour du coût moyen sur d’autres plates-formes. Bien sûr, tout cela n’est que spéculation. Nous devrions, espérons-le, en savoir plus dans les mois à venir.

Que pourraient impliquer les publicités sur Prime Video ?

L’article indique qu’Amazon souhaite que les annonces soient « courtes », mais l’heure exacte est inconnue. Pour référence, Max propose trois à quatre minutes de publicités par heure, tandis que Disney vise une moyenne de quatre minutes.

WSJ affirme également que ce niveau offrirait d’autres fonctionnalités que la visualisation sans publicité. Bien que nous ne connaissions pas les détails, il pourrait suivre les modèles de Netflix et Max et diviser le contenu en différentes qualités de streaming – avec du contenu 4K uniquement disponible sur le niveau le plus élevé. Alternativement, les utilisateurs premium peuvent obtenir des émissions de télévision et des films non disponibles sur les niveaux standard.

Qu’en est-il d’Amazon Freevee ?

Amazon a déjà un autre service financé par la publicité appelé Freeveequi est une plate-forme gratuite financée par la publicité pour tout le monde (pas seulement les abonnés Prime), avec une sélection de contenu organisée.

Cependant, Amazon voudra probablement garder ses plus grandes émissions (The Boys, Good Omens et The Rings of Power) derrière un paywall – nous doutons donc qu’il y ait une chance que celles-ci se déplacent vers Freevee.