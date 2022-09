Niveau d’alerte relevé sur le volcan géant Taupo de Nouvelle-Zélande – source de la plus grande éruption terrestre des 5 000 dernières années | Nouvelles du monde

Des scientifiques néo-zélandais ont augmenté le niveau d’alerte pour un énorme volcan – qui a été à l’origine de la plus grande éruption de la Terre au cours des 5 000 dernières années.

L’agence géologique GeoNet a déclaré avoir détecté près de 700 petits tremblements de terre sous le lac Taupo, la caldeira créée par le volcan Taupo et le plus grand lac de Nouvelle-Zélande.

Il a déclaré dans un communiqué qu’il avait relevé le niveau d’alerte volcanique de 0 à 1.

Le système d’alerte volcanique est basé sur six niveaux croissants d’agitation, mais Geonet note que les éruptions peuvent se produire à n’importe quel niveau, et les niveaux peuvent ne pas se déplacer en séquence car l’activité peut changer rapidement.

Le volcan Taupo a explosé pour la dernière fois il y a environ 1 800 ans, lorsqu’il a craché plus de 100 kilomètres cubes de matière dans l’atmosphère vers 200 avant notre ère.

L’éruption a dévasté une grande partie du centre de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande dans une période précédant l’habitation humaine.

Geonet dit que l’éruption a été la plus importante de la planète au cours des 5 000 dernières années.

L’agence a ajouté que c’était la première fois qu’elle élevait le niveau d’alerte du volcan Taupo à 1, mais ce n’était pas la première fois qu’il y avait des troubles et a déclaré que le risque d’éruption restait très faible.

Les tremblements de terre “pourraient continuer”

Il a déclaré: “Les tremblements de terre et la déformation pourraient se poursuivre pendant les semaines ou les mois à venir.”

La Nouvelle-Zélande se trouve à la frontière entre les plaques tectoniques du Pacifique et de l’Australie et connaît un volcanisme et des tremblements de terre importants.

En 2019, White Island, connue sous le nom de Whakaari, est soudainement entrée en éruption et a craché de la vapeur et des cendres, tuant 22 personnes et en blessant gravement 25, principalement des touristes.