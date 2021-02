Niveau d’abonnement Spotify HiFi: qualité CD sans perte à venir en 2021

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Spotify et l’industrie du streaming musical, car la société annonce un nouveau niveau d’abonnement HiFi pour un son de meilleure qualité – l’une des fonctionnalités les plus demandées par les clients.

La nouvelle a été confirmée lors de l’événement Spotify Stream On, où la plateforme suédoise a déclaré que la nouvelle option serait disponible plus tard cette année. Spotify HiFi déverrouille la musique de qualité haute résolution pour une expérience d’écoute améliorée.

Les détails sont un peu vagues pour le moment car «les abonnés Premium de certains marchés pourront améliorer leur qualité sonore», même si nous supposons que cela commencera dans de grands pays tels que le Royaume-Uni et les États-Unis.

Spotify HiFi est attendu depuis longtemps, car de nombreux autres services de streaming de musique concurrents offrent un niveau Hi-res équivalent, notamment Tidal, Amazon Music, Qobuz et Deezer.

Auparavant, la qualité la plus élevée de Spotify était de 320 kbps compressés via l’abonnement Premium, mais HiFi prend les choses dans un format audio de qualité CD et sans perte disponible sur votre « appareil et les haut-parleurs compatibles Spotify Connect ».

Il reste à voir quels haut-parleurs prendront en charge Spotify HiFi, mais la société « travaille avec certains des plus grands fabricants de haut-parleurs au monde pour rendre Spotify HiFi accessible au plus grand nombre de fans possible via Spotify Connect. »

Outre la date de sortie exacte et les pays qui l’obtiendront en premier, nous devrons également attendre un peu pour connaître le prix Spotify HiFi. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit similaire à ses concurrents avec Deezer HiFi à 14,99 £ par mois et Tidal coûte 19,99 £ par mois.

«Un son de haute qualité signifie plus d’informations, il y a des choses que vous n’entendrez pas si vous n’avez pas un bon système audio. C’est vraiment important parce que nous faisons de la musique [we] veulent être entendus de la manière dont ils ont été créés », a déclaré Billie Eilish.