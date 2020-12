Les zones soumises aux contrôles les plus stricts, qui fermeront tous les pubs et restaurants à l’exception des plats à emporter et des livraisons, comprennent également l’ensemble du Buckinghamshire et du Hertfordshire.

Et les restrictions de niveau 3 seront également appliquées à partir de samedi dans tout le Surrey, à l’exception de Waverley; Hastings et Rother dans l’East Sussex; et Gosport et Havant dans le Hampshire.

M. Hancock a déclaré aux députés: «C’est un moment où nous agissons avec prudence.

«Dans le sud-est de l’Angleterre, les cas ont augmenté de 46% la semaine dernière, les admissions à l’hôpital ont augmenté de plus d’un tiers.

«Dans l’est de l’Angleterre, les cas ont augmenté des deux tiers la semaine dernière et les admissions à l’hôpital ont augmenté de près de moitié.

«Il est donc nécessaire d’appliquer des mesures de niveau 3 sur une zone beaucoup plus large de l’est et du sud-est de l’Angleterre.»

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

L’annonce est intervenue après le premier examen bimensuel par le comité gouvernemental Covid Operations (CO) du système de niveaux régionalisé introduit le 2 décembre. Des décisions ont été prises par les ministres lors d’une réunion mercredi soir et doivent être réexaminées le 30 décembre.

Des régions comme le Grand Manchester, le Lancashire, la vallée de Tees et certaines parties du nord-est et du Yorkshire ont été déçues, qui espéraient être ramenées au niveau 2 après avoir vu les taux d’infection baisser ces dernières semaines.

Mais Bristol et North Somerset ont été déplacés au niveau intermédiaire 2, permettant aux pubs et aux restaurants de rouvrir aux personnes mangeant des repas copieux et donnant aux résidents plus de possibilités de rencontrer des amis et de la famille à l’extérieur. Herefordshire a été déplacé du niveau 2 au niveau 1, permettant aux pubs de s’ouvrir aux buveurs avec service à table.