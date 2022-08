NIU STEM Café explore l’observation des étoiles et les télescopes spatiaux – Shaw Local

Les images du télescope spatial Webb de la NASA ont capté l’attention du monde. Lors du prochain STEM Café de la Northern Illinois University, le public aura l’occasion d’en savoir plus sur le télescope et ces images spectaculaires, ainsi que sur des simulations de l’univers, la logistique des voyages dans l’espace et l’observation des étoiles.

Le STEM Café aura lieu – qu’il pleuve ou qu’il fasse beau – à 18 h 30 le jeudi 11 août au Open Range Southwest Grill, 1 Golfview Lane, à Sugar Grove. Il est gratuit et ouvert au public, avec de la nourriture et des boissons disponibles à l’achat auprès d’Open Range.

La nourriture sera disponible à partir de 18h30, les conférenciers commenceront à 19h00 puis après la tombée de la nuit, le groupe sortira pour observer le ciel nocturne avec des télescopes ou à l’œil nu. La pluie annuelle de météores Perseid approchera de son apogée, offrant la possibilité de voir jusqu’à 100 météores (alias étoiles filantes) par heure. Malgré la pleine lune brillante, qui assombrit un peu les météores, les Perséides offrent toujours l’une des meilleures vues de météores de l’année.

Les conférenciers invités incluent :

• Eve Kovacs, Ph.D., physicienne au Laboratoire national d’Argonne, parlera des simulations de l’univers.

• Joel Knapper, ambassadeur du système solaire de la NASA, parlera du télescope spatial Webb de la NASA.

• John Shelton, Ph.D., professeur adjoint de génie mécanique au NIU, parlera du stockage de l’énergie thermique des nanoparticules – et comment cette technologie pourrait être la clé d’un voyage spatial prolongé.

• Jeremy Benson, éducateur NIU STEAM, présentera les Perséides et expliquera ce qu’il faut surveiller dans le ciel nocturne.

Apprenez ou inscrivez-vous à cet événement gratuit sur go.niu.edu/stemcafe.

Université du nord de l’Illinois Cafés STEM font partie de NIU VAPEUR et sont conçus pour sensibiliser le public au rôle essentiel que jouent les domaines STEM dans notre vie quotidienne. Les cafés STEM sont soutenus par Bayer Fund et Thermo Fisher Scientific.

Pour information, visitez go.niu.edu/stemcafes ou contactez Judith Dymond, Ed.D., au 815-753-4751 ou [email protected]