NIU STEM Cafe à Sugar Grove explore la durabilité pour les vacances – Shaw Local

Découvrez des conseils pour créer une saison des fêtes plus durable au prochain café STEM de l’Université de l’Illinois du Nord du géologue, expert en développement durable et auteur Dean Bob Brinkmann.

Le café STEM aura lieu à 18h30, le mercredi 16 novembre au Fireside Grille, 49 Sugar Lane à Sugar Grove. L’événement est gratuit et ouvert au public avec de la nourriture et des boissons disponibles à l’achat.

Pour vous inscrire à cet événement ou obtenir plus d’informations, visitez go.niu.edu/stemcafe.

Selon un communiqué de presse de NIU, depuis plusieurs années, Brinkmann partage les défis de la durabilité pour aider les gens à aborder la cuisine, la nourriture, les divertissements et les cadeaux de manière plus verte et plus durable. L’année dernière, il s’est concentré sur le développement durable pendant la période des fêtes, en développant une série de vidéos sur des sujets tels que la gestion des achats de cadeaux, l’écologisation des voyages de vacances et l’intégration de la durabilité dans la planification des fêtes et des repas des fêtes.

Au STEM Cafe, Brinkmann partagera certains des conseils qu’il a développés pour cette série et expliquera comment de petits changements peuvent, de manière cumulative, faire une grande différence, indique le communiqué.