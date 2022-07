NIU STEM Café à Aurora explore l’innovation alimentaire – Shaw Local

AURORA – Two Brothers Roundhouse accueillera le prochain STEM Café de l’Université de l’Illinois du Nord, explorant le sujet “Innovation alimentaire : prendre un nouveau produit du début à la fin”.

L’événement aura lieu à 18h30 mardi à Two Brothers Roundhouse, 205 N. Broadway à Aurora. Il est gratuit et ouvert au public, avec de la nourriture et des boissons disponibles à l’achat auprès de Two Brothers.

La nourriture que nous mangeons prend souvent un chemin compliqué vers notre table. Un nouveau produit alimentaire commercial nécessite une standardisation – il doit arriver à votre table de restaurant exactement le même, à chaque fois. Les pénuries de personnel et les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie ont rendu ce processus plus complexe que jamais.

Au café, le public aura la chance d’entendre un professionnel expérimenté de la fabrication alimentaire pour apprendre les tenants et les aboutissants du développement alimentaire commercial et se faire une idée des équipes de personnes impliquées du concept à la conception à l’exécution. Mark Chaplin, vice-président des opérations, de l’amélioration des processus et de la stratégie pour OSI Group, une entreprise de fabrication d’aliments et de boissons, racontera des histoires et donnera des exemples de ses plus de quatre décennies dans l’industrie.

Le public entendra également un directeur expérimenté de l’alimentation au détail pour apprendre ce qu’il faut pour continuer à garder les portes ouvertes et fournir des produits et des services cohérents et de qualité aux clients. John Boswell, directeur de la restauration au détail de NIU, réfléchira sur certains des changements qui se sont produits dans la restauration au détail depuis le début de la pandémie et sur l’avenir de l’industrie.