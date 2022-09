NIU Northern Star rendra hommage aux anciens lors de la cérémonie de remise des prix du Temple de la renommée – Shaw Local

DeKALB – Le journal étudiant de la Northern Illinois University, The Northern Star, intronisera cinq de ses anciens élèves au Temple de la renommée du journal lors d’un banquet de remise des prix plus tard ce mois-ci.

La 12e banquet de remise des prix des anciens de Northern Star et banquet du Temple de la renommée honorera également d’autres anciens avec des prix, et une dotation est en cours de création en l’honneur d’un autre, selon un communiqué de presse.

« Il s’agit d’un événement patrimonial extraordinaire qui rend hommage aux anciens et nouveaux anciens élèves exceptionnels de Northern Star. Notre liste distinguée de membres du Temple de la renommée remonte à 1899 et aux débuts de l’université », a déclaré Mike Korcek, président de la Star Alumni Association et diplômé de la promotion de 1970. « Jetez un coup d’œil à la liste du Temple de la renommée. C’est toute une liste, et la classe d’initiation 2022 maintient la forte tradition Star.

La récolte d’intronisés au Temple de la renommée 2022 du Northern Star, qui porte la liste à 87 membres, comprend:

• Diane Dungey, diplômée de 1981 et ancienne rédactrice en chef adjointe du Daily Herald à Arlington Heights

• Kathy Gosnell Seiler, diplômée de 1967 et ancienne rédactrice en chef du Daily Herald et du Los Angeles Time

• Marcus Leshock, diplômé de 2005 et présentateur et journaliste pour WGN-TV et radio

• Jeremy Norman, diplômé de 2004, co-fondateur et directeur du développement de produits chez ValetMag.com

• Bob Scarpelli, diplômé de 1974 et ancien président et directeur de la création chez DDB Worldwide

Tim Tilton, diplômé de 1995, recevra le prix Making A+Difference du journal, tandis que Marissa (McArthur) LeMaster, promotion 2011, et Derek Noel, promotion 2016, recevront les Rising Star Awards, selon le communiqué.

L’ancienne rédactrice en chef Kelly Bauer, diplômée de 2015 et rédactrice en chef du Block Club Chicago, sera la conférencière principale.

De plus, le comité de réunion de Star des années 1970 crée le Phil Kadner / Northern Star Endowment for Student Journalists. Kadner, promotion 1974, est chroniqueur à la retraite pour le Daily Southtown et le Chicago Sun-Times. Il a été le journaliste de l’année 2013 de l’Illinois.

Le dîner est prévu pour le 16 septembre au Barsema Alumni and Visitors Center de NIU, avec une réunion des années 1970 le lendemain.