NIU nomme Sondra Parys entraîneur-chef – Shaw Local

Sondra Parys, originaire de Crystal Lake et ancienne joueuse de Toledo, prendra la barre en tant que septième entraîneur-chef du programme de volley-ball féminin NIU, a annoncé jeudi le vice-président de l’école et directeur sportif Sean Frazier.

« Je suis extrêmement heureux d’accueillir un entraîneur du calibre de Sondra dans le programme de volleyball des Huskies », a déclaré Frazier. «Son expérience dans le recrutement de joueuses de la région de Chicagoland et à l’échelle nationale s’est démarquée, ainsi que son engagement envers le développement des étudiantes-athlètes. Ayant grandi dans la région et participé à la conférence, je sais qu’elle est prête à se lancer et à travailler pour ramener le volley-ball NIU à la compétition pour les championnats.

Parys, qui a joué au volleyball au lycée à Prairie Ridge, vient à NIU après avoir passé les cinq dernières saisons en tant qu’entraîneur adjoint à Loyola Chicago, aidant à guider les Ramblers vers cinq saisons gagnantes consécutives, y compris des championnats consécutifs de conférence de saison régulière en 2021 et 2022.

“Je suis plus que reconnaissant et excité pour cette opportunité spéciale de diriger le programme de volley-ball de NIU”, a déclaré Parys. “Je tiens à remercier sincèrement Sean Frazier et [NIU senior associate athletic director] Anton Goff pour avoir cru en moi tout au long de ce processus. Je veux aussi remercier [Loyola head coach] Amanda Berkley pour ses années de mentorat. Je ne serais vraiment pas dans cette position sans ses conseils. Je suis honoré de faire partie de la famille Huskie et j’ai hâte de travailler avec nos étudiants-athlètes.

Cette décision intervient moins d’un mois après que NIU se soit séparé de l’entraîneur-chef de 21 ans Ray Gooden le 18 novembre.

Plus récemment, les Ramblers ont remporté leur premier championnat du tournoi de la conférence Atlantic 10, clôturant une saison historique au cours de laquelle l’équipe a remporté 25 matchs, le plus en 20 ans. Avec l’offre automatique A10 en main, le programme a fait sa première apparition au tournoi NCAA depuis 2005.

En 2019, Parys était l’une des 11 entraîneures de volleyball féminin de la division I de la NCAA à être honorée du prix Thirty Under 30 de l’American Volleyball Coaches Association, qui récompense les étoiles montantes de la profession.

C’est un moment de boucle pour la famille Parys. Son père, Joe, faisait partie de l’équipe masculine de basket-ball du NIU Hall of Fame 1981-82, et sa mère, Lori, était une pom-pom girl à NIU.

Parys a été joueuse de volley-ball de 2009 à 2012 à Toledo, où elle a obtenu une place dans l’équipe All-Freshman de la Mid-American Conference et a mené les Rockets en tuant son année junior. Elle est titulaire d’un baccalauréat en communication de Toledo et d’une maîtrise en orientation universitaire de la Citadelle. Parys sera officiellement présenté aux médias et à la communauté en janvier.