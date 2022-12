NIU lance le marché NIL pour les athlètes – Shaw Local

NIU a présenté jeudi le Boneyard Victory E. Marketplace, un portail qui permet aux supporters de parrainer directement des athlètes avec des opportunités de nom, d’image et de ressemblance.

Sean T. Frazier, vice-président et directeur des sports et des loisirs de NIU, a qualifié le marché de “pas en avant important pour NIU alors que nous continuons à donner la priorité à l’expérience étudiant-athlète”.

“Aujourd’hui, fournir un soutien et une éducation NIL, via ce marché, ainsi que toutes les autres ressources disponibles via nos partenariats avec Opendorse et Compass, est extrêmement important pour donner aux étudiants-athlètes Huskie actuels et futurs les outils dont ils ont besoin pour réussir dans ce domaine. », a déclaré Frazier dans un communiqué de presse.

La site Internet offre aux fans un certain nombre d’options pour interagir avec un athlète moyennant des frais, à partir d’environ 11 $. Par exemple, la page de DeKalb native A’Jah Davis a plusieurs options, y compris un cri vidéo pour 21 $, un autographe pour 90 $ et une apparition personnelle à un événement pour 149 $. Cela permet également aux entreprises de créer des opportunités.

Le site présente également d’anciens joueurs. L’ancienne star des Huskies et de la NFL, Larry English, a des opportunités à partir de 1 000 $.

“NIL a changé le paysage de l’athlétisme universitaire, et c’est tellement important”, a déclaré l’entraîneur-chef du basketball masculin de NIU, Rashon Burno. « Si vous n’êtes pas en avance sur le jeu, vous êtes en retard. Chaque fois que les équipes de votre ligue obtiennent un avantage concurrentiel, il est difficile de rattraper leur retard, il est donc vraiment excitant de savoir que nous sommes à l’avant-garde de notre conférence, ce qui augure bien non seulement pour le basketball masculin, mais pour l’ensemble de notre département sportif. .”

Un abonnement au Boneyard Victor E. Collective, créé par un tiers, offre des avantages exclusifs, notamment des rencontres et des salutations, l’accès à des événements et du contenu exclusifs, des vêtements et des souvenirs dédicacés. Les contributions peuvent être désignées par sport, les fonds étant répartis également entre tous les membres de l’équipe participante. Le Boneyard Victor E. Collective peut également faciliter les accords avec des étudiants-athlètes spécifiques.

“Le NIL Boneyard Victor E. Collective est un excellent exemple de Huskies qui ont apprécié leur processus de recrutement, ont adoré leur expérience au NIU et ont toujours un fort sentiment de fierté pour l’institution”, a déclaré Lisa Carlsen, entraîneure en chef du basketball féminin du NIU. « C’est un facteur déterminant pour nos étudiants-athlètes, car nous espérons qu’ils éprouvent les mêmes points de fierté pendant leur séjour ici. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de ce que cela signifiera pour les étudiants-athlètes maintenant et à l’avenir.